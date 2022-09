Elenoire Casalegno, chi è la figlia Swami Anaclerio: età, fidanzato, foto, padre e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche Elenoire Casalegno, che ripercorrerà la sua vita: dalla carriera all’amore immenso per la figlia Swami.

La storia d’amore tra Elenoire Casalegno e Dj Ringo

Elenoire Casalegno, nota conduttrice televisiva, ha avuto una lunga storia d’amore con DJ Ringo e dal loro rapporto è nata Swami, una ragazza venuta al mondo nel 1999. Oggi ha 23 anni, è nata a Milano e il suo amore, che viene dal sanscrito, significa amore. Lei, infatti, ha aggiunto altra felicità a quel rapporto, poi giunto al capolinea. A unire Elenoire e Dj Ringo, però, resta Swami, la loro grande gioia.

Chi è il papà Dj Ringo

Dj Ringo, all’anagrafe Rocco Maurizio Anaclerio, è nato a Paderno Dugnano ed è stato uno dei primi DJ di Radio RockFM. Dal 2018, invece, conduce su Italia 1 il programma Drive Up.

Che lavoro fa Swami e cosa vuole fare da grande

Swami è bellissima, ha un fisico da modella e ha già lavorato per alcune pubblicità. Però studia e per il momento non sembra intenzionata a seguire le orme della mamma, poi chissà!

Chi è il fidanzato

Swami, stando ai social, è fidanzata. Pubblica spesso post con un ragazzo, tra baci e abbracci, una quotidianità come tutte le giovani della sua età.

Instagram della figlia di Elenoire Casalegno

Swami Anaclerio ha un profilo Instagram e con l’account @_swamianaclerio_ vanta oltre 8 mila followers.