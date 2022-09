Elenoire Casalegno, chi è il fidanzato: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’ex modella e conduttrice Elenoire Casalegno, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla sfera più intima e privata.

Elenoire Casalegno e il compagno Andrea

Elenoire Casalegno, giovanissima, è diventata nota al pubblico per la sua relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, con la quale è rimasta unita dal 1993 al 1997. Poi ha avuto una lunga storia d’amore con Omar Pedrini, cantante con il quale ha avviato una produzione di vini. Nel 1999, invece, è nata sua figlia Swami, frutto della relazione con il DJ Ringo. E ancora, nel 2014 ha sposato il direttore di Rete 4, Sebastiano Lombardi, poi i due nel 2017 si sono separati. Nel 2019, invece, avrebbe iniziato una relazione con Andrea, un broker finanziario.

“Grazie ad Andrea oggi sono una donna serena. Per la prima volta qualcuno si prende cura di me, si fa carico dei miei pensieri più complessi. Prima di conoscerlo ero sempre stata io a portare avanti la coppia, me la caricavo proprio sulle spalle. Invece ora lo fa lui” – ha raccontato la conduttrice alla rivista Intimità. Ora, però, non sappiamo se i due siano ancora fidanzati.

Gli ultimi flirt

Secondo il settimanale Chi, infatti, Eleonora Casalegno sarebbe fidanzata con un altro uomo, che nella vita lavora come dirigente sportivo. Sarà così? Dai social lei non fa trapelare nulla!