Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, la lite e poi la pace al GF VIP: cosa è successo

Fuoco e fiamme nella casa del Grande Fratello Vip tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Nei giorni scorsi è scoppiata una furiosa lite tra i due perché la Ferruzzi aveva accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di essere interessato a lei ma di nasconderlo per vergogna dato che lei è transessuale. Sembra però che ora i due abbiano fatto pace.

Il litigio tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino

A dare il via al litigio è stata Elenoire Ferruzzi, convinta che Luca Salatino provi un vero interesse sentimentale nei suoi confronti ma che non abbia il coraggio di confessarlo. L’ex tronista ha reagito molto male quando ha scoperto il pensiero della coinquilina: “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste! Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te. Ma cosa ti ho fatto capire? Una volta, due volte, tre volte, mi avete rotto tutti il caz**.

Il chiarimento tra i due vip

Ferruzzi e Salatino si sono incontrati nel giardino della casa dei vipponi per chiarire dopo il brutto litigio dei giorni passati. “A volte non ho il tatto, non riesco a capire le persone”, ha detto Salatino, scusandosi per i modi usati verso la Ferruzzi. “Non ho voglia di parlare, abbracciami”, ha replicato la concorrente. I due si sono abbracciati forte: “Non pensavo di dirti quelle cose, sono troppo nervoso”, ha detto lui. La Ferruzzi in tutta risposta è scoppiata a piangere, ma Luca ha ribadito i suoi problemi di ansia.

Luca Salatino potrebbe lasciare il GF VIP?

Il concorrente, ex tronista di Uomini e Donne, ha più volte detto nel corso delle puntate di voler abbandonare la casa perché sta soffrendo di ansia. Elenoire potrebbe entrare in crisi: “Io non riesco a fare questo gioco se non ci sei tu”, ha detto. Ma lui l’ha rassicurata: “Questo gioco lo facciamo in due”.