Eleonora Daniele alla conduzione di un nuovo programma su Rai 1: ecco quale e da quando

La conduttrice Eleonora Daniele, alla guida di Storie italiane tutte le mattine dal lunedì al venerdì su Rai 1, presto sarà impegnata nella conduzione di un nuovo programma in seconda serata sempre su Rai 1. Un nuovo impegno per la conduttrice, giornalista ed ex attrice italiana.

Qual è il nuovo programma

La Daniele guiderà Storie di Donne, un programma che andrà in onda in seconda serata dal 6 febbraio nel quale la conduttrice si occuperà proprio di storie di donne. Un programma in cantiere da tempo che probabilmente con l’arrivo del nuovo anno dovrebbe finalmente trovare spazio nel palinsesto di Rai 1. Una conduzione alla quale Eleonora Daniele tiene particolarmente. “Io in tv mi occupo di storie di cronaca nera – ha dichiarato in un’intervista a La Stampa -, senza connotazioni e senza nessuna etichetta politica. Nel mio nuovo programma non ci saranno solo storie di donne, ma anche storie di famiglie intere che sono state sconvolte da fatti di cronaca”.