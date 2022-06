Elettra Lamborghini scrive al ragazzo che le ha dato della tr***: ecco le chat

Non finisce la lite tra Elettra Lamborghini e il ragazzo che durante un concerto a Riccione, senza nessuna giustificazione, ha iniziato a insultarla costringendola a fermarsi. Una scena che inevitabilmente ha messo a disagio la cantante che, per un momento, voleva andare via.

Ma il carattere della Lamborghini non cambia. Ha riposto infatti a tono, facendo partire un coro di “Scemo, scemo, scemo” al ragazzino e invitandolo ad “uscire fuori dai c******“.

La chat tra Elettra Lamborghini e l’hater

La questione proprio non le è andata giù. Dopo aver pubblicato una serie di storie dove racconta l’accaduto, è riuscita anche a risalire all’autore degli insulti. Lui l’ha taggata in una storia:

Tutto per una challenge di TikTok

I pesanti insulti sarebbero stati urlati solo per seguire l’ennesima challenge orribile di TikTok. Andare ad un concerto, insultare l’artista e pubblicarlo. Era successo tempo fa anche a ANNA. Dove durante una sua esibizione è stata presa di mira per la sua forma fisica. Proprio per questo Elettra ha voluto rendere tutto pubblico in prima persona per difendere anche tutte le artiste che stanno diventando le protagonista di questi scenari vergognosi.