Elisa Esposito, chi è la prof di corsivo: età, TikTok, 0nlyFans, minacce di morte, lavoro, curiosità

Elisa Esposito è ormai un personaggio pubblico a tutti gli effetti. Ha iniziato a fare qualche TikTok, il suo obiettivo era quello di lavorare mettendo a disposizione la sua immagine. E c’è riuscita. Ha iniziato a parlare in ‘corsivo’, u trend che sui social sta spopolando da mesi. Si è identificata come ‘professoressa della lingua’, e da lì, tutto ha preso il via.

Chi è Elisa Esposito

Chi più, chi meno, tutti ne stanno parlando. La sua idea su TikTok non è passata sicuramente inosservata. Anzi. Il suo modo, per molti, ‘parecchio fastidioso’ di parlare ha attirato l’attenzione di tutti. Inventando un vero e proprio linguaggio.

Età

Elisa Esposito è nata a Milano il 24 Luglio del 2003. Prima di TikTok non era conosciuta per qualcosa in particolare. Poi ha avuto ‘il boom’.

Carriera

La sua ‘carriera’ se così si può definire è partita grazie a Internet. La sua ‘fortuna’ è stata quella di accorgersi di un trend prima di tutti e di essere una delle prime a farlo spopolare. Questo le ha dato un’identità che sta poi continuando a portare negli altri social. Ultimo, 0nlyFans.

Instagram e Fidanzato

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 300.000 persone e anche il suo fidanzato, Davide Gentile, sta iniziando a farsi conoscere in questo mondo.

Le minacce di morte

Diciamo che personaggi del genere non sono ben visti. Chi ha successo così, senza far niente e promuovendo contenuti considerati ‘senza senso’, vengono spesso criticati. Ma che qualcuno possa avere giuste motivazioni su questo, ciò che è successo alla ragazza Elisa, non è giustificabile.

Tra i tantissimi commenti negativi, alcuni sono andati oltre. Alcuni le hanno addirittura augurato la morte. Altri la malattia. Altri hanno puntato sulla sua famiglia. E per cosa? Per dei contenuti su un social che, sicuramente, non fanno del male a nessuno. E che, si ricorda, non hanno nessun obbligo nel vederli o meno.