Elisa Esposito lascia Tik Tok, la prof di corsivo: ‘Presa di mira’

Elisa Esposito, la giovane influencer nota come la prof di corsivoe, ha annunciato di voler lasciare TikTok, il social che l’ha resa famosa. Il motivo? I continui problemi riscontrati sulla piattaforma, che le ha bannato i video e il profilo più volte, mettendola in shadow ban e facendole perdere visibilità e follower. Una decisione sofferta, che ha spiegato ai suoi fan in un video commosso. Chi è Elisa Esposito e perché ha scelto di dire addio al social più in voga del momento? Cosa farà ora e come reagiranno i suoi milioni di seguaci? Scopriamolo insieme in questo articolo, che ripercorre la storia e la carriera della prof di corsivoe, tra successi e difficoltà.

Chi è Elisa Esposito

Elisa Esposito ha 20 anni e vive a Milano. Si è diplomata al liceo linguistico e ora studia lingue all’università. Ha iniziato a pubblicare video su TikTok nel 2020, diventando presto una delle web star più seguite del momento. Il suo marchio di fabbrica sono le lezioni di corsivoe, una sorta di caricatura della parlata cantilenata delle ragazze milanesi, che usa per ironizzare su vari argomenti di attualità e costume. Grazie al suo stile originale e divertente, ha conquistato quasi un milione e mezzo di follower su TikTok e oltre 300 mila su Instagram. Nel 2023 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione di Back to School, il programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5. Ora però si trova costretta ad abbandonare Tik Tok. Andiamo a scoprire perché!

Perché lascia TikTok

L’influencer ha deciso di prendersi una pausa da TikTok a causa dei ripetuti blocchi subiti dal social. In un video pubblicato il 26 giugno 2023, la influencer ha spiegato che nell’ultimo mese è stata presa di mira dalla piattaforma, che le ha eliminato e bannato i suoi video e addirittura tolto il profilo nove volte. A causa delle numerose segnalazioni, il profilo di Elisa Esposito è andato in shadow ban, ovvero una penalizzazione che impedisce ai video di essere inseriti tra quelli virali, raccogliendo meno visualizzazioni del solito. “So che molte persone sotto questo video saranno contente perché purtroppo la maggior parte degli italiani vuole vedere il fallimento della vita altrui”, ha detto Elisa Esposito, aggiungendo che per lei TikTok è un lavoro e non solo un hobby e che per questa cosa è molto stressata e triste.

Cosa farà ora

Elisa Esposito ha annunciato che si prenderà tre o quattro giorni di pausa per staccare dai social e poi continuerà a pubblicare i suoi video su YouTube, dove ha già un canale con oltre 100 mila iscritti. Ha anche invitato i suoi fan a seguirla su Instagram, dove rimarrà attiva come sempre. Ha ringraziato chi le continua a dimostrare affetto e sostegno e ha promesso di tornare presto con tante novità.