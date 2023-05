Elisa Esposito, la maestra di corsivo su Tik Tok: ‘Se guadagnate solo 1.300 euro al mese la colpa è vostra’

Guadagnate 1300 euro al mese? Colpa vostra. Avete capito bene. Non fortunati voi che avete magari un lavoro, ma “colpa vostra che non sapete guadagnare di più”. Lo dice Elisa Esposito, una delle influencer più seguite su Tik Tok, dove conta oltre 1,4 milioni di follower. La 20enne milanese è nota come la prof di corsivo (o meglio, di cörsivœ), per i suoi video in cui insegna a scrivere con una calligrafia differente da quella canonizzata. Ma non solo: Elisa ha anche partecipato come concorrente alla seconda edizione di Back to School, il programma condotto da Federica Panicucci, e ha aperto un canale su Onlyfans, la piattaforma a pagamento per contenuti per maggiorenni.

Elisa Esposito: “Commenti cattivi e invidiosi”

Non tutti però apprezzano il successo della giovane web star, che spesso riceve commenti negativi e offensivi da parte degli hater. Molti le rimproverano di non avere un lavoro serio e di sfruttare i social per guadagnare soldi facili. Alcuni arrivano ad augurarle il fallimento, sostenendo che la sua carriera sui social non durerà per sempre. Elisa ha deciso di rispondere a queste critiche con un video pubblicato sul suo profilo Tik Tok, in cui si sfoga contro i suoi detrattori. “Sono sempre stata zitta di fronte a questi commenti ma oggi ci tengo a rispondere – esordisce la Esposito – e mi riferisco anche a chi mi dice che la mia carriera qui non andrà avanti per sempre. Dietro a questi commenti ci vedo tanta cattiveria e soprattutto tanta invidia”. La ragazza si è difesa dalle accuse di essere una privilegiata e una fortunata, accampando la motivazione per cui il suo successo è frutto del suo impegno e della sua creatività. Elisa ha ribadito di aver sempre seguito le sue passioni e di aver trovato il modo di trasformarle in una professione gratificante e divertente. Infatti si dice orgogliosa del suo lavoro e del suo stile di vita, che le permette di essere indipendente e libera di esprimersi.