Elisabetta Gregoraci, chi è il papà Mario: età, lavoro, moglie, figlie e vita privata

La celebre Showgirl Elisabetta Gregoraci sarà ospite del classico appuntamento domenicale in compagnia di Mara Venier. Nel salotto di Domenica In racconterà tutto sulla sua vita privata, la carriera, gli amori, ma anche la sua famiglia. Parlerà soprattutto del papà Mario, con cui ha un bellissimo rapporto. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita!

Chi è Mario Gregoraci: età e lavoro

Mario Gregoraci è il padre della showgirl e modella Elisabetta Gregoraci. Lui è una persona molto riservata e del tutto aliena alle telecamere e le luci dei riflettori. Infatti, sulla sua vita privata non si hanno informazioni. Sappiamo che è nato a Gasperina, ha circa 60 anni ed è un giornalista, scrittore e autore S.I.A.E. Ad oggi vive a Catanzaro e trascorre le sue giornate godendosi il mare e continuando a lavorare, ma in modo più lento.

Vita privata: moglie e figlie

Lui è stato sposato con una donna di nome Carmela Francavilla e soprannominata Melina per tantissimi anni, più di 40. La coppia ha dato alla luce due figlie: Elisabetta, nata nel 1980 e Marzia Gregoraci, nata nel 1982. La famiglia è rimasta molto unita per tantissimo tempo, ma purtroppo, un triste lutto ne ha spaccato al serenità per sempre. Infatti, nel 2010 Melina è venuta a mancare prematuramente, all’età di circa 50 anni. Ancora oggi le figlie ricordano la mamma con grande dolore e tenerezza.

Il lutto in famiglia e il legame padre figlia

Dopo la morte di Carmela, le figlie si sono strette attorno al padre e hanno rafforzato moltissimo il loro legame. Elisabetta e il padre Mario condividono molte passioni, tra cui lo sport, la natura e le lunghe passeggiate, che non perdono occasione di fare insieme. Il loro sport preferito è il Karate. Di recente, la showgirl ha ricordato la scomparsa della madre e ha dichiarato: “L’amore della mia famiglia e la fede mi hanno aiutato. Mi ha portato a dire grazie e a essere riconoscente per aver avuto accanto a me, fino a quale momento una madre come lei. Così dolce e forte allo stesso tempo”.