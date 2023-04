Elisabetta Gregoraci è fidanzata con Giulio Fratini? Età, carriera, oggi, foto e Instagram

La showgirl Elisabetta Gregoraci sarà ospite nel salotto di Domenica In con la compagnia di Mara Venier. Si trova nuovamente al centro del gossip: la modella è fidanzata oppure no? Il suo amore è davvero l’imprenditore fiorentino Giulio Fratini? Se siete curiosi e volete saperne di più continuate a leggere! Vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su di loro.

La vita privata di Elisabetta Gregoraci

Sappiamo che la vita amorosa della showgirl è stata piuttosto movimentata: prima di tutti arriva il celebre imprenditore Flavio Briatore. I due si innamorano a convolano a nozze il 14 giugno del 2008, dopo due anni nasce il loro primo figlio Nathan Falco. Nel 2017, però, si separano. Seguono alcuni anni difficili e poi pare che la modella abbia ritrovato l’amore in un altro imprenditore: Giulio Fratini. Chi è questo ragazzo? Conosciamolo meglio!

La showgirl è fidanzata con Giulio Fratini?

Ebbene sì, ha deciso di non nascondersi più ed è uscita allo scoperto: il suo nuovo amore è Giulio Fratini. Il suo nome non è nuovo perché vanta due ex altrettanto famose nel mondo dello spettacolo: Roberta Morise e Raffaella Fico. Sembra che la coppia si sia formata da circa un anno e mezzo e hanno già girato il mondo: Parigi, Dubai, Londra. Lei ha dichiarato di recente: “Sono molto ansiosa, ho sempre paura a raccontare le cose belle per paura che poi succeda qualcosa. Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, molto alla giornata, ma sono tanto felice! Incrociamo le dita…”. Non manca di sottolineare che la sua priorità è il figlio. Lei e Briatore hanno deciso di vivere a 500 metri di distanza per prendersi cura del figlio insieme “Ci siamo lasciati da sei anni, ma abbiamo vissuto insieme per 13 anni e rimaniamo sempre mamma e papà, siamo una famiglia”.

Chi è lui: età, carriera, oggi, foto e Instagram

Chi è questo misterioso Giulio Fratini che ha fatto perdere la testa a Elisabetta Gregoraci? Sappiamo che è nato a Firenze il 12 marzo del 1992 sotto il segno dei pesci e oggi ha 31 anni. Viene da una famiglia molto ricca: è figlio dell’imprenditore fiorentino Sandro Fratini, fondatore del brand Rifle. Lui, così giovane, è titolare di svariati Hotel di lusso e della collezione di orologi più costosa al mondo. Sappiamo che si è laureato al Politecnico di Milano in ingegneria gestionale. Poi ha conseguito la magistrale in Finanza e Servizi di gestione finanziaria e ha anche un master in International Management conseguito presso il King’s College London. Ad oggi si dedica all’imprenditoria. Ha un profilo Instagram seguito da 25 mila persone. Ecco uno scatto il compagnia della sua dolce metà: