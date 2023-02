Elodie, chi è la sorella Fey: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram

Elodie sarà ospite negli studi di Domenica In questo pomeriggio e racconterà tutto sulla sua vita privata e la carriera alla “Zia Mara”. Siete curiosi e volete saperne di più? Continuate a leggere! Dopo aver fatto sognare il pubblico con la canzone che ha portato sul palco dell’Ariston “Due”, tutti vogliono saperne di più su di lei. Ecco chi è la sorella Fey e tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Fey Di Patrizi: età, lavoro, vita privata

Fey Di Patrizi è nata a Roma il 25 febbraio del 1993, ha 29 anni ed è del segno dei pesci. Adora viaggiare e ha visitato molte parti del mondo, ma ha deciso di rimanere nella capitale. Da pochissimo si è laureata in Economia e la sua famiglia ha organizzato una grande festa per lei. Contemporaneamente agli studi, lavora come barista da molti anni, probabilmente nel Craft House Millesimo, un noto bar romano vicino all’Università Cattolica del Sacro Cuore dove fa la bartender. Convive felicemente con la sua fidanzata Marta e il loro gatto Tequila.

Il rapporto sorella di Elodie

Il rapporto tra Elodie e la sorella Fey è molto stretto, soprattutto perché hanno condiviso un’infanzia difficile. Nel momento in cui hanno dovuto affrontare il divorzio dei genitori entrambe erano molto piccole e si sono ritrovate sole, così hanno fatto affidamento l’una sull’altra. In adolescenza Elodie è sempre stata la sorella “ribelle”, ha fatto uso di droghe, alcool e ha lasciato la scuola prima del diploma. La sorella Fey, invece, è sempre stata quella “brava” e studiosa delle due, in qualche modo hanno sempre trovato un equilibrio e un solido appoggio nell’altra. Infatti, Elodie ha sempre voluto proteggere la sorella più piccola di tre anni. Ad oggi non vivono più insieme, ma si vedono spesso e vanno in vacanza insieme ogni volta che riescono.

Foto e Instagram di Fey

Fey ha un profilo Instagram con oltre 12mila followers in cui condivide molti aspetti della sua vita, in particolar modo le foto con la sua dolce metà Marta. Le due convivono felicemente a Roma in compagnia del loro gattino e sono molto innamorate. Viaggiano anche insieme ad Elodie e vivono una vita spensierata.