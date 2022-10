Emigratis, anticipazioni ultima puntata 19 ottobre 2022: chi sono gli ospiti

Successo, risate, divertimento, riflessioni a modo loro. Pio e Amedeo, i protagonisti del duo comico più amato e seguito di sempre, hanno fatto divertire il pubblico con la loro nuova stagione di Emigratis – La Resa dei Conti e mercoledì prossimo, il 19 ottobre (salvo cambiamenti del palinsesto), andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione. E le risate, ancora una volta, saranno assicurate.

Cosa succederà nella quarta e ultima puntata di Emigratis

Nella terza e penultima puntata abbiamo visto Pio e Amedeo, nei panni di Bufalone e Messicano, sbarcare in America, a Miami e Los Angeles. I due hanno incontrato diversi volti del mondo dello spettacolo e non solo, come Berrettini, Gianluca Vacchi, Fabio Fognini, ma hanno anche chiacchierato e si sono resi protagonisti di diverse gag con Martin Garrix, Carl Cox, e due attori della soap opera di successo Beautiful.

Ma cosa succederà nella quarta e ultima puntata? Questa edizione, che ha tenuto incollati al televisore migliaia e migliaia di telespettatori, si concluderà con il botto? Non ci resta che aspettare ancora un po’ per le prime anticipazioni!

Articolo in aggiornamento