Emiliano Fiasco: chi è, età, oggi, Tu si que vales, foto

Il giovanissimo Emiliano Fiasco sarà ospite nel pomeriggio a “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto della sua passione per il ballo a Serena Bortone. Il suo nome non è nuovo, anzi, ha commosso tutta Italia perché a soli 12 anni è un ballerino bravissimo. Ha fatto commuovere Gerry Scotti e oggi parlerà della sua vita assieme ai genitori in studio. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è il piccolo prodigio!

Chi è Emiliano Fiasco: età, oggi

Emiliano Fiasco è un bambino prodigio che a soli 12 anni “Balla come un adulto”, come hanno sostenuto i più grandi maestri del ballo. La giovane età non lascia adito al dubbio: lui sa già che la sua vocazione è la danza e non può fare a meno di roteare quando sente la musica. Sappiamo che sta frequentando ancora le scuole medie, ma non si hanno altre informazioni sulla sua vita perché è ancora molto piccolo e i genitori sono molto attenti a preservarne la privacy per quanto riguarda la vita privata e la famiglia.

L’esibizione a Tu si que Vales

Il suo nome è diventato noto sul piccolo schermo nella scorsa edizione dello show “Tu si que Vales”, momento in cui ha conquistato tutto il pubblico. Ha danzato sulle note di “Sogna, ragazzo, sogna” di Roberto Vecchioni. Con il 99% di approvazione da parte del pubblico e della giuria ha partecipato al talent e nel momento in cui tutti hanno applaudito si è commosso. “Grazie. Grazie al pubblico, a voi, ai conduttori, alla mia famiglia” ha dichiarato con un gran sorriso.

Il Covid, le lacrime di Gerry Scotti, foto

Emiliano in studio ha raccontato della sua esperienze durante la pandemia: come migliaia di bambini e bambine è stato costretto a vivere soltanto nella sua cameretta. Le lezioni online, le mascherine che gli impedivano di vedere i volti di amici e compagni, la distanza e l’impossibilità di andare al parco a giocare. Gerry Scotti si è commosso durante l’esibizione del giovane, affermando: “Io mi sono commosso, forse anche per l’energia che ci ha messo, è stato davvero emozionante”. Le lacrime sono riapparse quando Emiliano ha raccontato della sua esperienza con il covid. Indubbiamente per i giovanissimi è stato un periodo molto duro e difficile. Il ballerino ha un profilo Instagram con oltre 4 mila followers: