Enrico Beruschi: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, oggi, Striscia la Notizia

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Enrico Beruschi, Enzo Decaro e Franco Oppini, che si racconteranno a cuore aperto. E parleranno della loro comicità, della loro carriera, dei successi. E della vita privata.

Dagli esordi al debutto di Enrico Beruschi, tutto sulla sua comicità

Enrico Beruschi è nato a Milano il 5 settembre del 1941 ed è un noto comico, cabarettista e attore. Sappiamo che per 15 lunghi anni ha lavorato come ragioniere, poi ha iniziato a frequentare il corso serale di Economia senza completare gli studi e nel 1972 ha tentato la carriera artistica presso il Derby Club della sua città. Dopo due anni ha lasciato il suo lavoro diurno e si è dedicato allo spettacolo come cabarettista professionista. E nel 1977 è stato il personaggio ‘Salvatore l’inventore’ nel programma televisione per ragazzi Qua la zampa. Ma ha preso parte anche ad altri programmi Rai, come La sberla e Luna Park.

I successi in tv e al cinema

Enrico Beruschi negli anni ’80 è stato tra i protagonisti della trasmissione di successo Drive In, poi si è cimentato anche come cantante e si è classificato al quinto posto al Festival di Sanremo 1979 con il brano Sarà un fiore. Nel 1994, invece, ha partecipato come inviato a Quelli che il calcio e nel 2007 ha debuttato come regista teatrale. Lui, però, è anche attore di cinema: ha partecipato a molte commedie e film impegnati come Un borghese piccolo piccolo. Recentemente, nel 2022, ha pubblicato il brano La Palissia e nello stesso anno ha condotto, per poche puntate, il programma Striscia la Notizia insieme a Ezio Greggio, in sostituzione al conduttore Iacchetti.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. L’attore e comico Enrico Beruschi è sposato con Margherita Fumero, anche lei attrice e comica. I due hanno lavorato insieme e dal loro amore è nato un figlio, Aleister Demon.