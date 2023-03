Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli, chi è la compagna: età, foto e Instagram

Enrico Nigiotti è diventato papà. Il cantante 36enne originario di Livorno, noto per la sua partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi, è un cantante che ha preso parte anche a Sanremo e ha conquistato il terzo posto a X Factor, ha dato al suo pubblico la bella notizia. Solo poche ore fa, infatti, Nigiotti ha annunciato la nascita dei suoi due piccoli, con un post Instagram, rendendo noti anche i nomi: Duccio e Maso.

Chi è la compagna di Enrico Nigiotti

I due piccolini sono nati dall’amore di Enrico e Giulia Diana, al quale il cantante è legato ormai da cinque anni. Una dedica dolce quella dell’artista ai suoi due neonati: “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili . . . Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita … Per tutta la vita. Il vostro babbo”.

La neomamma è un’insegnante di danza che un suo studio personale ‘Laboratorio di Danza e Movimento’ Sempre sui social era stata resa nota la gravidanza. Un annuncio viaggiato velocissimo sui social che ha riempito di gioia i fan del cantante che hanno atteso con ansia l’arrivo della lieta notizia.

La storia d’amore con Elena D’Amario nella scuola di Amici

Ma il nome di Nigiotti è stato legato anche a quello di Elena D’Amario, i due hanno preso parte insieme all’esperienza di Amici. Il cantante, nonostante il grande successo che stava riscuotendo decise di lasciare il talent per dare spaccio a quello che in quel momento credeva fosse l’amore della sua vita: Elena. I due sono stati insieme per un anno, finché la ballerina non fu chiamata negli Stati Uniti e la lontananza ha, probabilmente, provocato la fine della relazione sentimentale.