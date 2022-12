Enrico Nigiotti papà di due gemelli, chi è la fidanzata Giulia Diana: età, lavoro, foto e Instagram

Il cantante Enrico Nigiotti sta per diventare papà, l’annuncio commosso su Instagram sconvolge il pubblico: “Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno“. L’artista, che ha compiuto 35 anni, ha annunciato con un commovente post sui social l’arrivo di un figlio: nella foto si vede il pancione della compagna Giulia Diana insieme ad uno dei loro due cagnolini e alle immagini delle ecografie dei due gemelli in arrivo. “Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre! Non so cosa aspettarmi. Non so come sarà e non so come sarò. So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato“, ha scritto commosso il cantante. Ma cosa sappiamo sulla futura mamma? Conosciamola più da vicino!

Cosa sappiamo sulla compagna di Enrico Nigiotti Giulia Diana

La futura mamma dei due gemelli ha 31 anni e viene da Livorno come il futuro papà. Entrambi hanno deciso di vivere nella loro città natale e condurre la loro vita privata lontana dai riflettori. Lei è laureata in psicologia ed insegna danza nella sua scuola in toscana “Laboratorio di Danza e Movimento”. La storia d’amore è iniziata cinque anni fa e da allora i due non si sono più separati. La loro famiglia diventerà ancora più numerosa: oltre ai due cagnolini che hanno adottato insieme, arriveranno anche due bambini e la loro commozione è immensa.

Le reazioni all’annuncio social della gravidanza

Dopo l’annuncio social il pubblico si è scatenato: approvazione, commozione e quasi 60mila like. Anche tantissimi loro amici vip hanno scritto pubblicamente gli auguri, tra cui: Emma Marrone, Rudy Zerbi, Laura Torrisi, Pamela Camassa e Federico Rossi. D’altronde, davanti a tanta felicità, come si può non condividere la gioia per un regalo così bello?