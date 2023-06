Enrico Silvestrin contro Fedez e Love Mi: ecco perché e cosa ha detto

Ieri sera è andato in scena il concerto Love Mi a Milano, l’iniziativa benefica promossa da Fedez e che ha richiamato una folla numerosissima per assistere dal vivo all’evento organizzato in Piazza Duomo. Per non parlare di tutti coloro che, non potendo essere presenti, hanno deciso di seguire da casa lo spettacolo (oltre 1 milione e 300 mila gli spettatori pari al 9% di share) usufruendo della diretta in prime time di Mediaset. Ma lo show non è piaciuto a tutti, anzi. A criticare duramente Fedez & co. è stato l’ex veejay di MTV, Enrico Silvestrin. Che non le ha mandate di certo a dire al rapper innescando una bufera social.

Cosa ha detto Enrico Silvestrin su Fedez: i tweet contro il rapper

Il primo messaggio viene postato prestissimo, alle 21.23. Scrive Silvestrin: “Stam**rda andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della me**a di questo paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti Disagiati senza cultura“. Poi lo speaker prosegue: “Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro“, sempre con l’hashtag #LoveMi, ovvero la parola chiave dell’evento.

Ma i messaggi non sono finiti qui considerando che, come era facile prevedere, le frasi di Enrico Silvestrin non sono di certo passate inosservate. “Capisci che sono dei decerebrati quando pensano di venire a difendere il #LoveMi senza capire di avere già perso 3-0 a tavolino D’altronde…“, è la replica in un altro tweet evidentemente agli utenti – qualcuno ad esempio gli ha fatto notare la sua partecipazione al Grande Fratello – che lo stavano attaccando.

Fedez: “Grazie di cuore a chi c’era”

Per il momento Fedez non ha replicato a Silvestrin (ma chissà se lo farà prossimamente magari con una storia Instagram). Al momento nei suoi canali social è possibile vedere gli spezzoni del concerto – con alcune delle performances degli artisti presenti, comprese le sue canzoni – e un messaggio di ringraziamento affidato ad un post: