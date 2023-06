Fedez contro Gerry Scotti: ecco perché e cosa è successo

Fedez e Gerry Scotti sono due personaggi molto popolari e amati dal pubblico italiano, ma tra loro non sembra esserci molta sintonia. I due si sono infatti scambiati delle frecciate mediatiche che hanno fatto il giro del web e dei social network, scatenando le reazioni dei fan e dei commentatori. Il motivo della polemica è il podcast Muschio Selvaggio, il format ideato da Fedez con Louis Sal, poi sostituito da Davide Marra dopo una clamorosa lite.

Il conduttore di Canale 5 ha ironizzato sul podcast in un video su TikTok, facendo intendere che fosse un flop e che stesse agli sgoccioli. Fedez non ha gradito l’ironia di Scotti e ha deciso di rispondergli nel corso dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, accusandolo di averlo insultato e di non aver apprezzato la sua ospitata nel podcast. Ma cosa c’è dietro questa polemica? E quali sono le ragioni dei due contendenti? Vediamolo in questo articolo!

Il video di Gerry Scotti

Tutto è iniziato il 23 giugno, quando Gerry Scotti ha pubblicato un video su TikTok in cui mostra una pianta in un vaso e dice: “È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”. A corredo del video, il conduttore ha aggiunto la frase “Non ditelo alla mamma (e soprattutto non ditelo all’avvocato)”, riferendosi alla celebre battuta di Louis Sal, l’ex co-conduttore di Fedez che si è allontanato dal podcast dopo una lite con il rapper.

Il video di Scotti è stato interpretato come una frecciata nei confronti di Fedez e del suo format, che ha subito una crisi dopo la rottura con Louis Sal. Il conduttore di Canale 5, infatti, era stato ospite di Muschio Selvaggio circa un anno fa, in una puntata in cui si era parlato anche di teatro e cultura. In quell’occasione, Fedez aveva ammesso di non sapere chi fosse Strehler, il famoso regista teatrale italiano, suscitando le critiche di Scotti.

La replica di Fedez

Fedez non ha preso bene l’ironia di Scotti e ha deciso di rispondergli nel corso dell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, andata in onda il 27 giugno e che ha visto come ospite Morgan, il noto cantautore ed ex giudice di X Factor. Mentre Morgan parlava delle televisioni musicali degli anni ’80 e ’90, Fedez ha chiesto di aprire una parentesi su Gerry Scotti e ha detto: “Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui a insultare. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un’intervista dove io dicevo che ero un ignorante. Eppure, quel giorno, le ricerche su Strehler subirono un’impennata su Google, quindi in qualche modo ho contribuito a divulgare il nome di Strehler”.

Fedez ha poi sottolineato che palesare la propria ignoranza è un modo per apprendere e crescere, e ha trovato il sostegno di Morgan che ha detto: “È una parola interessante, non c’entra con i sentimenti, vuol dire ‘non conoscere’. Anche io sono ignorante, eppure sono un uomo colto, ma le cose che non conosco sono in realtà molte di più”. Il rapper ha quindi chiesto a Scotti di smetterla di insultarlo e lo ha invitato a tornare nel suo podcast per confrontarsi.

La smentita del presentatore di “Caduta libera”

Dopo la replica di Fedez, Gerry Scotti ha voluto chiarire la sua posizione e ha smentito l’esistenza di una lite con il rapper. In un’intervista rilasciata al sito Notizie.it, il conduttore ha dichiarato: “Non c’è nessun scontro tra me e Fedez. Ci siamo sentiti al telefono ieri sera e abbiamo riso insieme della situazione. Il mio video su TikTok era solo una battuta, non volevo offendere nessuno. Anzi, ho apprezzato molto la puntata di Muschio Selvaggio in cui sono stato ospite e ho trovato Fedez molto intelligente e preparato. Non ho nulla contro di lui, anzi lo stimo e lo rispetto come artista e come persona”.