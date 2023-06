Annamaria Berrinzaghi: chi è Tatiana la mamma di Fedez e quanto guadagna

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del litigio tra Fedez e Luis Sal. I due avevano creato assieme il podcast “Muschio Selvaggio“, ma per incongruenze di idee e altri motivi poco chiari, Luis ha lasciato il programma. Fedez ha creato un video in cui ha cercato di spiegare i motivi della ‘rottura’. L’ex amico e collega ha fatto un altro video-risposta da cui è nato il meme “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”. Pare che Fedez rispondesse sempre: “Adesso lo dico all’avvocato”. Così è nata una grande curiosità attorno alla mamma di Fedez, ma chi è? Ecco tutto quello che sappiamo su Annamaria Berrinzaghi e quanto guadagna.

Chi è Tatiana la mamma di Fedez?

La mamma di Fedez si chiama Annamaria Berrinzaghi, anche se viene chiamata da tutti Tatiana e non sia ben chiaro il motivo. Lei è nata a Genova nel 1964 e ha 59 anni. Suo marito è Franco Lucia, nato nel 1960, con cui ha dato alla luce il figlio Federico Lucia nel 1989. Lei ha creduto fin da piccola nelle doti del figlio e l’ha sempre accompagnato ovunque, sin dagli albori della sua carriera. E fin dal primo momento è stata proprio lei la sua manager, imparando così ad essere un’imprenditrice e una discografica.

Il rapporto tra Annamaria Berrinzaghi e il figlio

Qual è davvero il rapporto tra il rapper e la madre? Sembra che i due abbiano un rapporto molto stretto e che il figlio si fidi ciecamente di lei. Non è nuova la notizia che lui sia un ‘mammone’, ma Tatiana è anche la sua manager. Per cui lui non firma nulla prima che lei lo abbia approvato. Hanno affrontato anche molte difficoltà familiari ed economiche insieme. Fedez ha rivelato: “Non eravamo una famiglia da Mulino Bianco, abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. Non erano i classici genitori che ti dicono di aspettare due ore prima di fare il bagno. I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo”.

Quanto guadagna la mamma di Fedez?

Tatiana è una manager affermata, ma quanto guadagna? Difficile stabilirlo con precisione, soprattutto perché le entrate di Fedez sono variegate. Sicuramente lei guadagna come manager, ma ha anche una percentuale sui contratti del figlio. Per dare un’idea: lo stipendio medio di una manager in Italia si aggira attorno ai 40 mila euro, ma lei guadagna soltanto da Doom Entertainment (l’etichetta discografica fondata da J-Ax e Fedez) ben 130 mila euro l’anno. A questa cifra vanno aggiunte altre entrate che non sono definibili con precisione. Una stima indicativa è quella per cui lei potrebbe guadagnare tra i 12 e i 15 mila euro al mese.