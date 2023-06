Lite tra Fedez e Luis Sal: cosa è successo a Muschio Selvaggio

La rottura tra Fedez e Luis Sal, i due volti del popolare podcast Muschio Selvaggio, ha scatenato un’accesa polemica sui social network, dove i due ex amici si sono scambiati accuse e frecciatine. I fan, ormai colti da un’irrinunciabile voglia di far luce su questa situazione, si pongono una serie di interrogativi: cosa è successo tra il rapper e lo youtuber? Quali sono le ragioni del loro addio al progetto che li ha visti collaborare per oltre un anno? E cosa ne pensa la madre di Fedez, che ha rotto il silenzio con una frase enigmatica?

La spiegazione di Fedez: “Luis mi ha lasciato solo”

Tutto è cominciato con un video pubblicato da Fedez sul canale YouTube di Muschio Selvaggio, intitolato “Che fine ha fatto Luis?”, in cui il rapper ha cercato di dare delle spiegazioni ai fan sul perché lo youtuber non fosse più presente nel podcast da quattro mesi. Secondo Fedez, la crisi tra i due sarebbe iniziata dopo il Festival di Sanremo 2023, quando lui si sarebbe sentito abbandonato da Luis in un momento di difficoltà personale e professionale. “Ho fatto notare a Luis come dal mio punto di vista avessi avuto la sensazione di dovermi far carico di tutto senza supporto”, ha raccontato Fedez, aggiungendo che dopo una discussione animata Luis gli avrebbe comunicato via messaggio la sua volontà di lasciare il podcast perché “ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis”. Fedez ha poi sostenuto di aver chiesto a Luis il permesso di dire ai fan che non c’era più, ma che questo gli sarebbe stato negato. “La cosa che mi dispiace di più è che per lavoro si è rotto un rapporto che andava anche oltre il lavoro”, ha concluso Fedez. Come ha reagito Luis alle parole del rapper?

La replica di Luis Sal: “Già si parlava abbastanza di lui”

A sorpresa, poche ore dopo il video di Fedez, è arrivata la risposta di Luis Sal, sempre sul canale YouTube di Muschio Selvaggio, con un video in cui lo youtuber ha esposto la sua versione dei fatti, accompagnata da una presentazione power point. Luis ha accusato Fedez di aver trasformato il podcast in uno spazio in cui si parlava solo di lui e dei suoi interessi, trascurando gli argomenti proposti da Luis e dai fan. “Già si parlava abbastanza di Fedez. Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui”, ha detto Luis, affermando di essersi sentito emarginato e ignorato da Fedez, che prendeva decisioni senza coinvolgerlo. Luis ha poi raccontato che dopo aver comunicato a Fedez la sua intenzione di abbandonare il podcast, si sarebbe trovato a dover affrontare le richieste legali del rapper, che gli avrebbe proposto di comprargli il suo 50% della società fondata insieme e di scusarsi pubblicamente per la sua assenza. “Non puoi togliermi il mio podcast, ingrato”, avrebbe detto Fedez a Luis. A un certo punto sempre nello stesso video Luis avrebbe fatto il verso al rapper dicendo:“Dillo alla mamma. Dillo all’avvocato“. Così mamma Tatiana non ha tardato a intervenire!

Interviene Tatiana, la mamma del rapper: “Aveva ragione la mia mamma”

A mettere ulteriore pepe alla polemica è stata anche Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, la madre manager di Fedez, che ha pubblicato una Instagram story in cui ha fatto riferimento alle dichiarazioni di Luis Sal. “Aveva ragione la mia mamma”, ha scritto Tatiana, rievocando una scena della prima stagione della serie The Ferragnez, in cui Luciana, la nonna di Fedez e madre di Tatiana, “legge le carte” al nipote e gli predice il tradimento di un amico: “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, c’è proprio l’affetto di mezzo. Lui è un tuo amico. Stai attento. Purtroppo non devi avere amici vuol dire, tu non li devi avere”. Molti hanno interpretato questa frase come una frecciatina a Luis Sal, che sarebbe stato l’amico traditore preannunciato dalle carte.