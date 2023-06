Perché Fedez e Luis Sal hanno litigato? Cosa è successo a Muschio Selvaggio

Da mesi i fan si chiedevano cosa fosse successo tra Fedez e Luis Sal, i due artisti che avevano dato vita al podcast Muschio Selvaggio nel 2020. Il videomaker e content creator bolognese era infatti scomparso dalle ultime puntate, lasciando il rapper da solo alla guida del format. Le voci di un litigio tra i due erano diventate sempre più insistenti, ma nessuno dei due aveva mai chiarito la situazione. Fino a quando Fedez ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti in un video su YouTube.

Fedez e Luis Sal, un litigio all’orizzonte: Muschio Selvaggio a Sanremo

Secondo quanto rivelato da Fedez, il problema sarebbe nato quando il rapper ha proposto di portare il podcast al Festival di Sanremo 2023, dove sua moglie Chiara Ferragni era co-conduttrice, e trasformarlo in una trasmissione televisiva su Raidue. Un’idea che non avrebbe entusiasmato Luis Sal, che però alla fine avrebbe accettato. Tuttavia, quella parentesi sanremese si sarebbe rivelata molto complicata e stressante per entrambi, soprattutto per Fedez che ha ammesso di aver attraversato un momento difficile per la sua salute mentale.

Una discussione animata e una decisione inaspettata

Al termine di quell’esperienza, Fedez e Luis Sal hanno avuto una discussione lavorativa in cui il rapper ha espresso il suo disappunto per non aver ricevuto un supporto adeguato dal collega durante il progetto. I due si sono quindi presi una pausa per riflettere sul da farsi, ma dopo una settimana Luis Sal ha comunicato a Fedez con un messaggio che non voleva più fare parte di Muschio Selvaggio, perché il format aveva preso una direzione più vicina allo stile di Fedez che al suo e perché aveva voglia di dedicarsi ad altri progetti.

Una situazione bloccata : società al 50% e il silenzio imposto

Fedez ha confessato di essere rimasto sorpreso e deluso dalla decisione di Luis Sal, anche perché i due avevano appena fondato una società al 50% per gestire il podcast, una scelta che ora impedisce a Fedez di apportare delle modifiche al format, come ad esempio cambiare la sigla in cui compare ancora Luis Sal. Inoltre, Fedez ha lamentato il fatto che il management di Luis Sal gli abbia vietato di spiegare prima al pubblico cosa fosse successo, danneggiando così il podcast che ha perso ascolti e ospiti a causa della mancanza di chiarezza.

Un’amicizia finita? Fedez lascia aperta la porta a Luis Sal

Fedez ha concluso il video dicendo che tra lui e Luis Sal non c’è stato un vero e proprio litigio, ma solo una divergenza professionale, e che non ci sono rancori o risentimenti da parte sua. Ha anche aggiunto che Luis Sal è sempre il benvenuto a Muschio Selvaggio se dovesse cambiare idea o se volesse dare le sue spiegazioni ai fan. Tuttavia, ha chiarito che al momento i due non si parlano direttamente ma solo tramite i loro manager.