Enzo Decaro, chi è la moglie: età, lavoro, figli e vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto pomeridiano targato Rai in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00 e condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti e le storie di oggi ci sarà anche l’attore Enzo Decaro. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Chi è la moglie? Ecco tutte le informazioni e le curiosità sull’argomento!

Cosa sappiamo sulla moglie e sui figli dell’attore Enzo Decaro

Decaro non ha bisogno di presentazioni. E’ un attore molto amato dal pubblico, protagonista di numerosi film di successo ma anche di fiction per il piccolo schermo. Oggi ha 64 anni e in carriera ha ricoperto molteplici ruoli dal teatro, ai programmi televisivi oltre come detto alla lunga filmografia che lo vede protagonista. Dal punto di vista professionale chiaramente si sanno molte cose su di lui anche e soprattutto per via della sua lunga carriera; lo stesso però non si può dire della sua sfera privata considerando che l’attore e regista è molto riservato. Non a caso la sua vita privata viene definita “top secret”. Ad oggi infatti non sappiamo se sia sposato o meno, né se abbia una compagna. Sappiamo però che Enzo Decaro ha ben tre figli che sono ormai grandi. Di loro, in un’intervista ad Ok Salute l’attore ha detto:

“Con il tempo ho capito che non posso più essere apprensivo nei loro confronti come quando erano piccoli, quando gli tenevo la mano mentre attraversavano la strada. Ma stavo semplicemente proiettando il mio desiderio di prolungamento eterno della loro infanzia tipico di molti genitori”

Il regista si aprirà allora con Serena Bortone nel corso dell’intervista parlando anche della sua sfera privata? Se così sarà scopriremo allora qualche particolare in più sia sulla eventuale moglie/compagna che in merito ai suoi figli. E conoscere l’attore da un altro punto di vista.