Enzo Gragnaniello: chi è, età, carriera, canzoni, moglie e figli

Tutto pronto per una nuova puntata di Domenica In su Rai 1 in compagnia della bravissima e adorata conduttrice Mara Venier. Oggi andrà in onda un servizio speciale per ricordare la memoria della celebre cantante italiana Mia Martini. In studio ci sarà anche Enzo Gragnaniello, suo amico e collega musicale. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne id più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Enzo Gragnaniello: età e carriera

Enzo Gragnaniello è un cantautore e un chitarrista italiano, è nato il 20 ottobre del 1954 a Napoli. Ad oggi ha 68 anni e una grande carriera alle spalle. Ha collaborato con grandi nomi nel mondo della musica: Andrea Bocelli, Mia Martini, Ornella Vanoni e Adriano Celentano. Il suo compagno di scuola alle elementari è stato il celebre Pino Daniele. Inizia la sua grande passione per la musica e per la scoperta delle radici partenopee e la canzone tradizionale napoletana. Negli anni ’70 forma la sua prima band “Banchi nuovi” con cui esordisce nel panorama musicale. Dopo poco, partecipa a un festival berlinese dove riscuote gran successo. Debutta con il primo album nel 1983 che porta il suo nome, mentre il secondo album è dedicato al posto in cui è cresciuto: i quartieri spagnoli.

Le canzoni più famose

Inizia così il suo successo, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. Il suo brano più famoso del periodo è “Cu ‘mme”, interpretata nel 1992 da Mia Martini e Roberto Murolo. L’ultimo album uscito è “Rint’ ‘o posto sbagliato”, che sta portando in tour in tutta Italia. Ecco la sua discografia:

1983 – Enzo Gragnaniello

1985 – Salita Trinità degli Spagnoli

1990 – Fujente

1992 – Veleno, mare e ammore

1993 – Un mondo che non c’è

1994 – Cercando il sole

1996 – Continuerò

1997 – Posteggiatore abusivo

1998 – Neapolis mantra

1999 – Oltre gli alberi

1999 – Dai Quartieri al S.Carlo

2001 – Balìa

2003 – Tribù e passione (con James Senese)

2005 – Quanto mi costa

2007 – Erba cattiva

2011 – Radice

2013 – Live

2015 – Misteriosamente

2019 – Lo chiamavano vient’ ‘e terra

2021 – Rint’ ‘o posto sbagliato

Vita privata: moglie, figli e Instagram

Il musicista è molto riservato sulla sua vita privata, di cui non si hanno molte informazioni. Sappiamo soltanto che è legato da tantissimi anni a una donna di nome Serena Guarino. Pare si siano fidanzati nel 2000 e sono convolati a nozze nel 2022. Enzo ha dichiarato di essere stato felice di sposarsi a 67 anni. La coppia vive nei quartieri spagnoli. Enzo non ha mai avuto figli: “I miei figli sono le mie canzoni” ha raccontato. Potete rimanere aggiornati seguendo il suo profilo Instagram su cui vanta quasi 9 mila seguaci.