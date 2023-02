Enzo Iacchetti, chi è l’ex moglie Roberta: età, lavoro, figli

Enzo Iacchetti sarà ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo e racconterà tutto sulla sua vita amorosa e privata. In particolare, racconterà anche del suo matrimonio fallito con l’ex moglie Roberta. Siete curiosi e volete saperne di più? In attesa dell’inizio della puntata su Canale5, ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lei.

La vita privata di Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti ha sempre voluto tenere nascosta la sua vita privata, per mantenerla al sicuro lontano dai riflettori. Tuttavia, i paparazzi hanno sempre scoperto chi fosse la sua dolce metà, e effettivamente, la sua vita sentimentale è stata anche abbastanza intensa. Ha avuto un lungo matrimonio con Roberta, di cui non conosciamo il cognome, i due sono convolati a nozze negli anni ’80 e poi si sono separati nel 2002. Nello stesso anno lui intraprende una storia d’amore con Maddalena Corvaglia, di 30 anni più giovane di lui, nonostante ciò, la coppia rimane insieme per 6 anni. Nel 2007 si lasciano e inizia la storia d’amore con Tania Peli, anche lei più giovane di 30 anni. Rimangono insieme per ben 9 anni, dopodiché si separano. L’ultima storia di cui siamo a conoscenza è quella con Rosi Zamboni, di 40 anni più giovane. I due si sono lasciati dopo 4 anni perché lui non ha voluto rivelare a nessuno la storia d’amore.

Chi è l’ex moglie Roberta

Tra queste varie fidanzate, però, rimane un punto di svolta nella sua vita il matrimonio con Roberta. Di lei non sappiamo nulla, lei ha sempre preferito rimanere lontana dia riflettori e anche Enzo è stato d’accordo, per non mescolare amore e lavoro. Dalla loro unione è nato Martino Iacchetti nel 1896 che oggi ha 37 anni. Il conduttore ha sempre dichiarato che la moglie l’ha sostenuto in ogni momento ed è stata davvero preziosa nella sua vita. Tant’è che dopo il divorzio sono rimasti in buoni rapporti e lei è una sua fan.

Lavoro e figli

Non sappiamo che lavoro faccia o abbia fatto Roberta, perché non è nota nessuna informazione su di lei. Il figlio dei due si chiama Martino Iacchetti e fa il musicista. Si è sposato un anno fa con la sua dolce metà Elena e conduce una vita serena. Ha dichiarato di essere in buoni rapporti con entrambi i genitori.