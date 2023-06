Estate 2023, quali sono le serie tv Netflix da vedere: i titoli da non perdere

L’estate è alle porte e con essa la voglia di rilassarsi davanti alla tv con una buona serie da guardare. Ma quali sono le proposte più interessanti che Netflix ha in serbo per i suoi abbonati? Tra nuove stagioni di successi consolidati e debutti sorprendenti, ecco una selezione dei titoli da non perdere per l’estate 2023. Che siate alla ricerca di emozioni forti, di risate, di lacrime o di riflessioni, Netflix ha la serie tv che fa per voi. Dalla fantascienza distopica di Black Mirror alla commedia romantica di Non ho mai…, passando per il thriller psicologico di You e il dramma carcerario di Mare Fuori, senza dimenticare le miniserie storiche Vatican Girl e The Pale Blue Eye, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ogni serie vi porterà in un mondo diverso, pieno di personaggi indimenticabili, storie avvincenti e colpi di scena. Non potrete fare a meno di seguire le loro avventure e di tifare per loro. Ecco una breve presentazione dei titoli più attesi dell’estate 2023 su Netflix!

Black Mirror e la distopica realtà

La serie antologica che esplora le conseguenze più inquietanti della tecnologia e della società torna con una sesta stagione che promette di essere ancora più provocatoria e visionaria. Tra gli episodi previsti, uno dedicato alla realtà virtuale, uno alla manipolazione dei ricordi e uno alla clonazione umana. Come sempre, il cast sarà composto da attori di primo piano, tra cui Salma Hayek, Miley cyrus, Letitia Wright e molti altri.

You e l’affascinate thriller psicologico

Il serial killer più affascinante e pericoloso del piccolo schermo è pronto a tornare con una quarta stagione che lo vedrà alle prese con una nuova ossessione amorosa. Dopo aver ucciso la sua ex moglie Love e aver scoperto di avere una figlia, Joe Goldberg si trasferisce a Parigi, dove incontra una misteriosa scrittrice di cui si innamora. Ma i suoi segreti e i suoi istinti omicidi lo metteranno ancora una volta in difficoltà.

Mare Fuori e le vicende dal carcere minorile

Prima dell’arrivo della quarta stagione, quest’estate potrai recuperare tutte quelle vecchie. Questa serie drammatica è ambientata in un carcere minorile napoletano e segue le storie dei giovani detenuti e dei loro educatori: tra amicizie, amori, rivalità e speranze, i protagonisti si trovano ad affrontare le sfide della vita dentro e fuori le sbarre, cercando di trovare il loro posto nel mondo.

Vatican Girl e la miniserie su Emauela Orlandi

Una miniserie in quattro puntate che ripercorre minuziosamente tutta la vicenda di Emanuela Orlandi, dal giorno della scomparsa a oggi. In questo serie vengono interpellati tante personalità, più o meno note, che offrono una chiara interpretazione di quello che è potuto succedere alla quindicenne del Vaticano. La stampa, gli avvocati e i familiari di Emanuela sono stati resi partecipi e interpellati nel documentario di Netflix che sta lasciando senza parole il mondo intero.

The Pale Blue Eye e il giallo con Edgar Allan Poe

Una serie in sei puntate tratta dal romanzo omonimo di Louis Bayard, che immagina un giovane Edgar Allan Poe come protagonista di un giallo ambientato nell’accademia militare di West Point nel 1830. Poe si trova a collaborare con un ex detective per indagare su una serie di omicidi rituali che sconvolgono la scuola. Nel cast, Christian Bale nei panni del detective e Harry Melling nei panni di Poe.

Questi sono solo alcuni dei titoli che Netflix ha preparato per l’estate 2023, ma ce ne sono molti altri da scoprire e da gustare. Che siate amanti del thriller, della commedia, del dramma o della fantascienza, troverete sicuramente la serie tv che fa per voi. Non vi resta che accendere la tv, preparare i popcorn e godervi lo spettacolo!