Esterno notte, anticipazioni seconda puntata: trama episodi martedì 15 novembre 2022

Era attesa da tempo, se ne parlava da giorni, ma finalmente questa sera su Rai 1 ha preso il via la serie evento Esterno Notte diretta dal regista Marco Bellocchio. La fiction, che tanto fiction non è, racconta i tragici giorni del rapimento di Aldo Moro. E lo fa attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime, riavvolgendo il nastro e tornando indietro nel tempo. Su quelle pagine così drammatiche che hanno segnato la storia del nostro Paese. Ma cosa succederà nella seconda puntata, che verrà trasmessa a partire dalle 21.25 su Rai 1?

Anticipazioni di Esterno Notte

Nella seconda puntata di domani vedremo Monsignor Curioni avvicinare uno degli avvocati del nucleo storico delle BR perché ha solo un obiettivo: fargli da intermediario. Lui, infatti, vorrebbe intavolare una trattativa coi rapitori di Aldo Moro per conto di Papa Paolo VI, disposto a pagare un riscatto per liberare il politico. E l’amico. Attraverso il Cardinale Casaroli, Paolo VI cerca di capire se lo Stato è disposto a pagare e a sborsare il denaro.

Quando va in onda l’ultima puntata

L’ultima puntata di Esterno Notte, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 17 novembre, sempre su Rai 1, subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus. Nel cast Fabrizio Gifuni nel ruolo di Aldo Moro, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi, Daniela Marra. Tutti gli episodi della mini serie tv sono disponibili anche in streaming e in replica sul portale Rai Play.