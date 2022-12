Estetista Cinica, chi è il marito di Cristina Fogazzi Massimo Portulano: età, carriera, vita privata, figli

Anche oggi, martedì 27 dicembre 2022, andrà in onda un’altra puntata del salotto pomeridiano in compagnia di Serena Bortone, ”Oggi è un altro giorno”, con tanti ospiti eccezionali che si racconteranno davanti alle telecamere. Tra questi anche Cistina Fogazzi, meglio nota comel’Estetista Cinica. Ma cosa sappiamo del marito? Continuate a leggere.

Chi è Cristina Fogazzi, l’Estetista Cinica?

Cristina Fogazzi, l’Estetista Cinica, nasce a Sarezzo, in provincia di Brescia, nel 1974. I suoi studi sono prettamente classici, e solamente nel 2009 si dedica completamente all’estetica, dopo essere stata licenziata da un centro, poi, decide di aprirne uno tutto suo nella città di Milano. Qualche tempo dopo si decide e fonda una società e un brand di prodotti per l’estetica che attraverso la vendita online determina concretamente il suo successo. I numeri sono dalla sua parte: infatti nell’anno 2019 raggiunge un fatturato da 29 milioni di euro, e durante la pandemia le cose le vanno ancora meglio tramite l’e-commerce. Nei primi 4 mesi del 2020 ha fatturato 13 milioni di euro, come confermato da lei stessa durante un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

Vita privata e marito

Attualmente, Cristina Fogazzi è sposata con Massimo Portulano, il quale lavora nel settore commerciale della Latteria Soresina. L’uomo possiede diverse proprietà, tra cui una casa a Porto Venere, che lui stessa ha definito “un posto che ho nel cuore, comprata proprio due anni fa con i primi utili. È l’unica che ho ed è il primo posto dove sono andata dopo il lockdown. Quando posso mi ci rifugio, anche con la pioggia. Mi ricarica la vista del mare, magari con un bel bicchiere di vino”.