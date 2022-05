Eurovision 2022, chi è Amanda Tenfjord: età, canzoni, Instagram, testo e traduzione

Eurovision 2022. La challenge musicale a stampo internazionale continua, e noi della redazione siamo pronti a farvi scoprire un altro dei volti più famosi che vi stanno prendendo parte: Amanda Georgiadi Tenfjord, la cantante della Grecia che rappresenta il suo Paese con un brano fortissimo e intenso.

Chi è: età, esordi e infanzia

Amanda nasce ad Alesund, in Norvegia, il 9 gennaio 1997, dunque è una giovanissima per il contest: la sua età è di 25 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 65 centimetri. Il peso è pari a 55 kg circa e sprizza energia da tutti i pori, riuscendo a coinvolgere tutto il pubblico. Per quanto riguarda i genitori, sappiamo che la madre ha origini greche, mentre il padre è norvegese. Vive i suoi primi anni e le sue prime esperienze a Ioannina, in Grecia. Successivamente, la famiglia si trasferisce a Tennfjord in Norvegia.

La passione per la musica

Già all’età di soli 5 anni Amanda Georgiadi Tenfjord si appassiona al mondo della musica, prendendo lezioni di pianoforte e di canto. Nel 2015 arriva anche il suo primo successo e il riconoscimento della critica con la canzone “Run”, vincendo il Music Prize. Nel 2016, poi, ha preso parte anche alla gara The Stream su TV 2, nella quale si è piazzata tra i primi 30 partecipanti.

Tra le altre cose, tre anni più tardi, appare anche in un programma televisivo con un altro indimenticabile brano “Let Me Think” e si esibisce anche al festival Trondheim Calling.

La vita privata e il fidanzato

Per quanto riguarda, invece, sua vita privata e le questioni di cuore, al momento attuale Amanda Georgiadi Tenfjord ha un fidanzato con il quale trascorre tutto il suo tempo libero. Di lui sappiamo davvero poco, è probabile che sia un dottore e anche un ottimo ballerino amatoriale.

Il testo originale della canzone “Die Together”

Qui di seguito un estratto del testo della canzone “Die Together” di Amanda Georgiadi Tenfjord:

I’m in your back seat

You are driving me crazy

You’re in fully control

It’s like you always known, so

Are you having a good time?

Doesn’t seem like you’re all fine

We don’t laugh anymore

And when we cry, we do it on our own

It’s been a lovely year for us

Yeah, that’s what they say

It’s been a hell of year

And we’ve been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won’t lose you for another

And if we die together now

I will hold you ‘til forever

If we die together, die together now

I love you

Say that you love me too

That’s the only way we can get out of this hell we made

It’s been a lovely year for us

Yeah, that’s what they say

It’s been a hell of year

And we’ve been living in fear

Close to giving up

But if we die together now

We will always have each other

I won’t lose you for another

And if we die together now

I will hold you ‘til forever

If we die together, die together now

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

Take my heart and rip it out

Bring it to the other side

Take my heart and rip it out, oh

Take my heart and rip it

Traduzione del brano

Sono sul sedile posteriore

Mi stai facendo impazzire

Hai il pieno controllo

È come se l’avessi sempre saputo, quindi

Ti stai divertendo?

Non sembra che tu stia bene

Non ridiamo più

E quando piangiamo , lo facciamo da soli

È stato un anno bellissimo per noi

Sì, è quello che dicono

È stato un anno infernale

E abbiamo vissuto nella paura

Vicini a rinunciare

Ma se moriamo insieme adesso

Ci avremo sempre l’un l’altro

Non ti perderò per un altro

E se moriamo insieme adesso

Ti terrò per sempre

Se moriamo insieme, moriamo insieme adesso

Ti amo

Dimmi che anche tu mi ami

Questo è l’unico modo per uscire da questo inferno che abbiamo creato

È stato un anno bellissimo per noi

Sì, è quello che dicono

È stato un anno infernale

E abbiamo vissuto nella paura

Vicini a rinunciare

Ma se moriamo insieme adesso

Ci avremo sempre l’un l’altro

Non ti perderò per un altro

E se moriamo insieme adesso

Ti terrò per sempre

Se moriamo insieme, moriamo insieme adesso