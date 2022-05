Eurovision 2022, chi è Micheal Ben David per l’Israele: età, canzone, Instagram, testo, traduzione e video della canzone I.M

Ci siamo, manca davvero poco ad un’altra imperdibile puntata dell’Eurovision Song contest 2022! È tutto pronto per la semifinale che vedrà la partecipazione di numerosi cantanti proveniente da diverse parti del mondo, ognuno di loro sarà pronto a dare il tutto per tutto così da volare in finale. A rappresentare l’Israele ci sarà Micheal Ben David, con il brano I.M, conosciamolo meglio.

Micheal Ben Davi: biografia e carriera

Michael è nato il 26 Luglio del 1996, sotto il segno zodiacale del Cancro in Ascalona, in Israele. La madre del ragazzo è russa-ucraina mentre il padre è di origine georgiana. Figlio di cinque fratelli, è cresciuto a Petah Tikva, città all’interno di Tel Aviv. Già da bambino la sua passione più grande era la musica, e grazie al suo talento questa oggi è la sua professione.

Ufficialmente entra a far parte del mondo della musica e dello spettacolo nel 2021 grazie alla vittoria di X Factor Israel. Grazie il risultato nel programma, ha ottenuto l’opportunità di rappresentare il suo paese all’Eurovision Song Contest 2022. Quest’anno ha poi pubblicato l’album “Don’t” seguito da un altro “I.M“.

Fidanzato e marito

Michael Ben è felicemente fidanzato con il suo compagno Ram Roi. Dei due non si hanno tante informazioni ma sembra che convivano insieme e che tra poco si sposino! Pare che la proposta sia arrivata proprio a Torino..

Curiosità e Instagram

Ha svolto il servizio di leva obbligatorio

Ha studiato lezioni di recitazione

Qui il suo profilo Instagram

Testo canzone I.M

Baby

Sometimes love can bring you down

But, honey

Keep your head up

Keep your head up

Keep your head up

Remember who you are

You can call me crazy

Or just call my name

You can say that I’m stunning

It’s not a shame

‘Cause I know I am

I know I am, hah

‘Cause I know I am

I know I am

I like this attitude

I like the game

You can say that I’m brave

I’m never the same

‘Cause I know I am (I know I am)

I know I am (I know I am)

‘Cause I know I am (I know I am)

Hah, I know I am

Baby, come with me, follow me

Tell me if we can take it to the floor

(Oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh)

I’m the fire, the power

And if you’re asking

I was gonna take it all (All, all)

You know I am

You know I am

‘Cause I na-na-na know I am, am

And no one brings me down

I’m gonna take the crown

Give it to me now

I’m shameless and I’m spotless and I’m flawless

Always take it up ‘cause I’m a winner, I don’t want less

Going for the things I should and maybe I’m ferocious

Making you the one I want and I’m not even topless (Be cautious)

It’s going down for real

Twenty twenty-two, let’s seal the deal

(Middle East) Is the new sex appeal

Bam, bam, this is how it feel

Baby, come with me, follow me

Tell me if we can take it to the floor

(Oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh)

Ooh, I’m the fire, the power

And if you’re asking

I was gonna take it all (All, all, all)

You know I am

You know I am

‘Cause I na-na-na know I am, am

And no one brings me down

I’m gonna take the crown

Give it to me now

Traduzione canzone I.M

Bambina

A volte l’amore può abbatterti

Ma, tesoro

Tieni la testa alta

Tieni la testa alta

Tieni la testa alta

Ricorda chi sei

Puoi chiamarmi pazzo

O semplicemente chiama il mio nome

Puoi dire che sono sbalorditivo

Non è un peccato

Perché so di esserlo

So di esserlo, ah

Perché so di esserlo

So di esserlo

Mi piace questo atteggiamento

Mi piace il gioco

Puoi dire che sono coraggioso

Non sono mai lo stesso

Perché so di esserlo (so di esserlo)

So di essere (so di esserlo)

Perché so di esserlo (so di esserlo)

Ah, lo so che lo sono

Piccola, vieni con me, seguimi

Dimmi se possiamo portarlo a terra

(Oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh)

Io sono il fuoco, il potere

E se stai chiedendo

Stavo per prendere tutto (tutto, tutto)

Sai che lo sono

Sai che lo sono

Perché io na-na-na so di esserlo, lo sono

E nessuno mi abbatte

Prenderò la corona

Dammelo ora

Sono senza vergogna e sono senza macchia e sono impeccabile

Prendilo sempre perché sono un vincente, non voglio di meno

Andando per le cose che dovrei e forse sono feroce

Rendendoti quello che voglio e non sono nemmeno in topless (Sii prudente)

Sta andando giù per davvero

Ventidue ventidue, chiudiamo l’accordo

(Medio Oriente) È il nuovo sex appeal

Bam, bam, ecco come ci si sente

Piccola, vieni con me, seguimi

Dimmi se possiamo portarlo a terra

(Oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh, oh-ooh)

Ooh, io sono il fuoco, il potere

E se stai chiedendo

Stavo per prendere tutto (tutto, tutto, tutto)

Sai che lo sono

Sai che lo sono

Perché io na-na-na so di esserlo, lo sono

E nessuno mi abbatte

Prenderò la corona

Dammelo ora

Video della canzone

Ecco il video della canzone I.M in gara all’Eurovision Song Contest 2022.