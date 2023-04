Ezio Greggio e l’appello alla mamma di Enea (abbandonato in ospedale): ‘Ti aiutiamo’, ma è bufera social

L’appello social del noto conduttore Ezio Greggio affinché la madre del piccolo Enea – il neonato abbandonato la mattina di Pasqua presso la clinica Mangiagalli di Milano – possa ripensarci e tornare a riprendersi il piccolo, non manca di far discutere. Condiviso su Twitter un video nel quale Greggio si rivolge alla mamma di Enea, le sue parole hanno scatenato una vera e propria polemica.

Neonato abbandonato il giorno di Pasqua: ‘Enea è sano e bello, ma non posso occuparmene’

La bufera social dietro l’appello di Ezio Greggio

Dopo l’appello social alla mamma del piccolo Enea, neonato abbandonato nel giorno di Pasqua presso l’ospedale Mangiagalli di Milano, il noto conduttore è stato travolto dalle polemiche. Le sue parole non hanno infatti mancato di accendere una vera e propria bufera che sui social corre più veloce che mai. L’uomo, nel video pubblicato su Twitter, ha invitato la donna a fare un passo indietro, esortandola a riprendersi il piccolo: ‘Riprendi il tuo bambino, merita di avere la sua mamma vera, non una che dovrà occuparsene e che non è la mamma vera. Ci conto tanto’. Delle frasi che non sono passate inosservate agli utenti del web, la cui replica non si è fatta attendere: ‘In una frase ha insultato i genitori adottivi’, ‘Ha sminuito le madri adottive e ignorato tutte le motivazioni che possono esserci dietro quello scelta. A volte basterebbe farsi i c***i propri’, questo il tono di alcuni commenti.

La replica

Travolto dalle critiche, il noto conduttore è poi tornato sull’accesa questione per fare chiarezza. L’uomo ha, infatti, spiegato che dietro le parole da lui usate c’era una motivazione precisa, ovvero la presenza di una lettera d’amore verso il neonato che la donna avrebbe lasciato prima di abbandonarlo nella quale spiegherebbe di non potergli garantire la vita che meriterebbe: “Rispondo con questo messaggio per rispondere a tutti: col Prof. Mosca abbiamo deciso di lanciare entrambi degli appelli per un solo motivo: la mamma di Enea ha lasciato nella “culla per la vita” della Mangiagalli non solo il bimbo ma anche una lettera struggente e piena d’amore, in cui una mamma in difficoltà abbandona il suo bambino tanto amato, sperando che la sua vita sia meglio di quella che le può offrire lei”.