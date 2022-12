Fabio Basile, chi è il judoka: età, carriera, infortunio, libro, chi è la fidanzata, altezza, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Eccezionalmente a partire dalle 14.10, oggi Silvia Toffanin accoglierà in studio molti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo o dello sport che si racconteranno a cuore aperto, senza freni. Tra di loro anche Fabio Basile, campione olimpico, noto judoka italiano, che parlerà sì della sua carriera, ma anche della vita privata.

Dagli esordi al debutto di Fabio Basile

Fabio Basile (alto 172 cm) è nato a Rivoli il 7 ottobre del 1994, ha 28 anni ed è un noto judoka, campione olimpico nella categoria 66 kg a Rio de Janeiro 2016. Sappiamo che è nato e cresciuto in Piemonte, a Rosta, dove risiede, ma è tarantino di origine. Graduato dell’esercito italiano, ha conquistato il bronzo sia ai giochi del Mediterraneo 2013 a Mersin nella categoria 60 kg, sia ai campionati europei giovanili di Bucarest nello stesso anno. Terzo ai campionati europei 2016, Basile ha fatto parte della spedizione italiana ai giochi olimpici di Rio nella categoria 66 kg.

Il successo a Rio de Janeiro

Ed è proprio a Rio de Janeiro che Fabio Basile, arrivato in finale con un sudcoreano campione del mondo in carica, ha vinto l’incontro. E si è laureato campione olimpico, conquistando la prima medaglia d’oro per l’Italia nell’edizione del 2016 e la 200° complessiva di tutta la sua storia.

Le partecipazioni ai programmi tv

Non solo sport nella sua vita. Nel 2017 Fabio Basile ha partecipato a Ballando con le Stelle e si è classificato al secondo posto, mentre nel 2018 è entrato come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, dove è stato eliminato dopo 46 giorni di permanenza.

Il suo libro e gli ultimi lavori

Fabio Basile l’8 giugno del 2021 ha pubblicato il libro L’impossibile non esiste per Giunti editore. E si è anche qualificato ai giochi olimpici estivi di Tokyo 2020.

L’infortunio

Fabio Basile ad agosto scorso ha raccontato ai suoi followers di aver avuto un infortunio. Il campione, quindi, è stato fermo per molti mesi e ora si è sottoposto a un’operazione chirurgica. Deve solo rimettersi in forma. E tornare più forte di prima.

Chi è la fidanzata, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Fabio Basile ha una fidanzata? Se lo chiedono in tanti, ma in realtà le ultime notizie sulla sua sfera sentimentale risalgono al 2019, quando ha annunciato ai suoi followers il fidanzamento con una sportiva, anche lei judoka, ucraina. Lei sarebbe Daria Bilodid, ma non è chiaro se i due siano fidanzati o meno. Sappiamo, però, che il campione nel 2017 ha avuto una storia d’amore con Anastasia Kuzmina, sua maestra al talent Ballando con le Stelle.

Fabio Basile punta tutto su Instagram

Fabio Basile ha un profilo Instagram e con l’account @fabiobasile66 vanta oltre 220 mila followers.