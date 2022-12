Fabio Basile, chi è la fidanzata: età, vita privata e cosa sappiamo

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, che oggi eccezionalmente andrà in onda a partire dalle 14.10. La padrona di casa, Silvia Toffanin, è pronta ad accogliere in studio, come sempre, tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Tra di loro anche il judoka e campione olimpico Fabio Basile, che ultimamente ha dovuto fare i conti con un infortunio. E che ora è pronto, dopo la riabilitazione, a tornare sul tappeto per gareggiare. Lui ai microfoni della Toffanin parlerà sì della sua splendida carriera, costellata di successi, ma anche della sfera sentimentale: bello e tenebroso, è fidanzato?

Fabio Basile è fidanzato?

Fabio Basile ha una fidanzata? Se lo chiedono in tanti, ma in realtà le ultime notizie sulla sua sfera sentimentale risalgono al 2019, quando ha annunciato ai suoi followers il fidanzamento con una sportiva, anche lei judoka, ucraina. Lei sarebbe Daria Bilodid, ma non è chiaro se i due siano fidanzati o meno. Sappiamo, però, che il campione nel 2017 ha avuto una storia d’amore con Anastasia Kuzmina, sua maestra al talent Ballando con le Stelle.

Dario Bilodid è una judoka: è nata a ottobre nel 2000, in Ucraina. E fa parte della squadra Sporting Clud de Portugal: ha vinto anche la medaglia d’oro ai mondiali di Baku quando aveva 17 anni.

Perché è finita la storia con Anastasia Kuzmina

Fabio Basile, come già detto, è stato fidanzato per un periodo con la ballerina professionista Anastasia Kuzmina: i due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle. E tra un passo di danza e l’altro si sono innamorati. La storia, però, lontano dai riflettori è durata poco ed è terminata, come hanno detto i diretti interessati, per la lontananza e i vari impegni lavorativi. “Io e Fabio abbiamo tutti e due impegni lavorativi, che ci portano a essere concentrati su noi stessi. Quando ci siamo messi insieme non sapevamo se la nostra storia avrebbe avuto un futuro. Gli auguro di realizzare i suoi sogni” – aveva detto la Kuzmina all’epoca. Ora, in realtà, non sappiamo se Fabio Basile sia fidanzato o meno: qualcuna ha conquistato il suo cuore? Non ci resta che seguire l’intervista a Verissimo per scoprirlo!