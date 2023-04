Fabio Cannavaro: chi è, età, carriera, oggi, dove vive, moglie, figli, foto e Instagram del calciatore

Il celebre calciatore e allenatore Fabio Cannavaro oggi sarà ospite nel programma “Felicissima Sera” condotto da Pio e Amedeo. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto sulla sua vita e la carriera nel mondo del calcio. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Fabio Cannavaro: età, carriera

Fabio Cannavaro è nato il 13 settembre del 1973 a Napoli sotto il segno della Vergine e oggi ha 49 anni. Il pallone nella sua famiglia è sempre stato il pane quotidiano per lui e per il fratello minore Paolo. Entrambi hanno esordito come giocatori giovanili nel Napoli, al fianco di Diego Armando Maradona. Il suo talento è stato evidente fin da subito e ha esordito ufficialmente nel 1993: all’età di 19 anni ha giocato per la prima volta in serie A con il Parma, poi con l’Inter e infine con la Juventus. La sua carriera è stata eccezionale: grazie ad una sua doppietta, ha portato a casa due scudetti nel 2004 e nel 2006. Si è aggiudicato il Pallone d’oro a Madrid come miglior difensore del mondo. Ha ricevuto anche diversi premi e riconoscimenti: Cavaliere di Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Ufficiale d’Ordine al merito e collare d’oro. Nel 2014 è entrato ufficialmente nella Hall of Fame dei calciatori in Italia. La sua carriera si è conclusa nel 2010, all’età di soli 37 anni a causa di un brutto infortunio al ginocchio. Così è diventato un tecnico e allenatore di una squadra cinese: Guangzhou Evergrande e poi per il Benevento.

Vita privata: dove vive oggi, moglie e figli

Il calciatore è sposato da tantissimi anni con la moglie Daniela Arenoso. Secondo i loro racconti, si sono conosciuti ad una festa di amici in comune e tra loro è scoppiato subito il colpo di fulmine. Nel 1996 hanno deciso di convolare a nozze per sancire il loro amore, da cui sono poi nati tre figli che amano: Andrea, Martina e Christian. La famiglia è molto unita e vivono tutti assieme in una villetta nel cuore di Fuorigrotta a Napoli. Ecco uno scatto della sua famiglia al completo:

Foto e Instagram del calciatore

Fabio Cannavaro ha segnato la storia del calcio italiano, giocando insieme ad alcuni dei più grandi nomi come Alessandro Del Piero. Ad oggi ha un profilo Instagram su cui è molto seguito e vanta ben 1,7 milioni di followers. Condivide molti scatti della sua vita avventurosa tra sport estremi e viaggi, ma anche molte foto storiche della sua carriera calcistica. Ecco uno scatto in cui tiene in mano il Pallone d’oro vinto ben 15 anni fa: