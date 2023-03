Felicissima Sera, chi sono gli ospiti della seconda puntata: anticipazioni 31 marzo 2023

Felicissima Sera, un nome, una garanzia, come ha dimostrato il grade successo della prima puntata di questa nuova edizione, andata in onda nelle scorsa settimana. Una curiosità, tanto per iniziare: il suo nome sembrerebbe essere liberamente ispirato, come hanno dichiarato i conduttori alla canzone «Zappatore» di Mario Merola. Ma in realtà, pare sia stato un ristoratore foggiano a dare questa idea ai comici: il termine sembra rimandare ad un fine pasto piuttosto ricco, così come è il loro show. Ma, ora, chi saranno gli ospiti della prossima puntata? Continuate a leggere!

Felicissima Sera, domani venerdì 31 marzo 2023

Dunque, come dicevamo, la prima puntata di questa nuova stravagante edizione 2023 è stata un successo, e questo era già nelle previsioni della dirigenza Mediaset, dal momento che hanno optato per una seconda stagione, addirittura con programmazione anticipata. Pio e Amedeo, i grandi artefici di questo enorme successo mediatico ritorneranno proprio domani sera, venerdì 31 marzo 2023 su Canale 5 con il secondo appuntamento di “Felicissima Sera – All Inclusive”. Ma non solo loro, infatti ci saranno tanti grandi protagonisti di primo piano tra i grandi volti della televisione, tra goliardia e momenti di assoluta comicità da non perdere per niente al mondo. Il grande varietà rimane quasi sempre lo stesso, a livello di format, sebbene con qualche variazione sul tema per rendere ancora più fresca questa seconda stagione. Sono tanti i protagonisti che ci aspettano anche domani, tra grandi nomi della musica italiana, campioni sportivi, i volti più amati della TV, gli attori e non solo. Una cosa solamente li accomuna: sono perfettamente consapevoli che durante la puntata potrà accadere di tutto e di più. Ecco chi sono gli ospiti.

Tutti gli ospiti per la puntata di domani a Felicissima Sera 2023

Intanto, diciamo che nella prima puntata i co-protagoniti sono stati Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Elisa, Zucchero, Silvia Toffanin, Giovanna Civitillo e Jose. Invece, durante la promo di questa seconda puntata annunciata proprio per domani, sono stati annunciati Antonello Venditti e Annalisa, per la musica italiana, e anche Fabio Cannavaro direttamente dal mondo del pallone, così come Gerry Scotti che sarà il rappresentante della TV. Pronti a divertirvi?