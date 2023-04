Fabio Cannavaro, chi è la moglie Daniela: età, vita privata e figli

Il celebre calciatore e allenatore Fabio Cannavaro oggi sarà ospite nel programma “Felicissima Sera” condotto da Pio e Amedeo. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto sulla sua vita privata e amorosa in compagnia della moglie Daniela. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e il loro amore!

Ecco chi è Daniela, la moglie di Cannavaro

Il calciatore Fabio Cannavaro è sposato da tantissimi anni con Daniela Arenoso. Secondo i loro racconti, lei lo aveva adocchiato fuori scuola, dove si faceva notare facendo lo spavaldo sulla sua vespa. Ad una festa di un amico in comune di nome Alfredo lei si è fatta avanti e gli ah chiesto di riaccompagnarla a casa. Lui ha accettato e così è nato l’amore, nel lontano 1990. Dopo sei anni di fidanzamento hanno deciso di convolare a nozze nella chiesa di Sant’Antonio a Posillipo. Su di lei non si hanno molte informazioni, perché è una persona molto discreta e riservata che non ama le luci dei riflettori.

L’amore con Fabio Cannavaro e i figli

L’amore tra i due è stato coronato nel 1996 e ancora oggi condividono la vita, dopo ben 27 anni di matrimonio. Dal loro amore sono nati tre figli che amano: Andrea, Martina e Christian. La famiglia è molto unita e vivono tutti assieme in una villetta nel cuore di Fuorigrotta a Napoli. Daniela Arenoso non ha un profilo Instagram, ma ecco uno scatto della coppia innamorata dal profilo di Cannavaro:

La loro vita privata

La coppia è innamoratissima e questo lo dimostra la longevità del loro matrimonio, si sono conosciuti che avevano appena 15 anni e sono rimasti insieme fino ad oggi. Qual è il segreto del loro amore? Lei ha confessato durante un’intervista: “La ricetta è molto semplice, tanto amore e tanta pazienza e tanti sacrifici ovviamente.” Poi ha proseguito: “Quando raggiungi degli obiettivi c’è dietro tanto sacrificio e tanto lavoro, però si fa con tanto amore, perché la famiglia per me è importantissima e anche l’unione che fa la forza è un dato di fatto”.

