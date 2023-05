Fabio Fulco: chi è, età, carriera, oggi, film, chi è la moglie, figlia, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre alla pagina dedicata all’attualità e all’incoronazione di Re Carlo III, anche tre napoletani che sicuramente parleranno dello scudetto del Napoli dopo ben 33 anni dall’ultimo trionfo. Ebbene sì, in studio ci saranno il cantante Sal Da Vinci, lo scrittore Maurizio De Giovanni e l’attore Fabio Fulco. Che si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore. Anche per la loro città.

Dagli esordi al debutto dell’attore Fabio Fulco

Fabio Fulco è nato a Napoli il 4 agosto del 1970 ed è un noto attore italiano. Sappiamo che è cresciuto a San Giuseppe Vesuviano e che ha iniziato la sua carriera come fotomodello, poi nel 1996 ha esordito nei fotoromanzi e nel cinema con il film Donne in bianco. L’anno successivo lo abbiamo visto nel cast di Un tè con Mussolini, poi tra il 1999 e il 2000 ha recitato nella soap opera Vivere, in onda su Canale 5. Nel corso degli anni ha partecipato a molte serie tv di successo come Orgoglio, Incantesimo, Don Matteo 5 e nel 2005 ha preso parte a Ballando con le Stelle, dove ha conosciuto e si è innamorato di Cristina Chiabotto. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: è stato protagonista della serie tv Gente di Mara, lo abbiamo visto nella fiction Un passo dal cielo e nel 2018 nella soap opera Un posto al sole, tanto per citare alcuni dei suoi lavori.

Il Paradiso delle Signore e Mina Settembre, i suoi ultimi lavori

Nel 2022, invece, ha annunciato la sua partecipazione alla soap opera di Rai 1 di successo Il paradiso delle signore, nel ruolo di Ferdinando di Torrebruna. E ha annunciato anche il suo ingresso nel cast della seconda stagione di Mina Settembre, sempre su Rai 1.

La storia con Cristina Chiabotto, chi è l’attuale compagna

Ma veniamo alla vita privata. Fabio Fulco ha avuto una lunga e bellissima storia d’amore con Cristina Chiabotto, ex Miss Italia e conduttrice televisiva: i due si sono conosciuti nel 2005, durante Ballando con le Stelle, e sono stati insieme fino al 2017. Attualmente Fulco ha una relazione con Veronica Papa, finalista a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondi nel 2016. Dal loro amore è nata una bambina, venuta al mondo nel 2021.

Instagram di Fabio Fulco

Fabio Fulco ha un profilo Instagram e con l’account @fabiofulco vanta oltre 120 mila followers. Qui condivide, come tutti, scatti del suo lavoro e della sua quotidianità.