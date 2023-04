Eleonora Pedron, chi è il fidanzato Fabio Troiano: età, carriera, oggi, film, vita privata, foto e Instagram

È tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi accoglierà in studio anche Eleonora Pedron, la nota modella e showgirl. Racconterà tutto di sé e della sua vita, conoscete il suo fidanzato Fabio Troiano? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Fabio Troiano: età, carriera, film

Fabio Troiano è nato a Carmagnola il 10 ottobre del 1974 sotto il segno della bilancia e ha quasi 49 anni. Lui è un noto attore, sceneggiatore e conduttore italiano. Dopo il diploma in recitazione nel 2000, si è perfezionato e ha iniziato a lavorare in teatro, poi ha mosso i primi passi in televisione. Ma la svolta arriva col cinema e con l’incontro con Davide Ferrario: da lì un successo dopo l’altro sul grande schermo, ma non solo. Nel 2009 è stato anche un doppiatore nel film d’animazione in 3D G-Force Superspie in missione della Disney ed è stato protagonista, tra le altre cose, in due episodi della famosa sitcom Camera Cafè.

L’amore con Eleonora Pedron

Fabio Troiano dal 2019 è legato sentimentalmente alla showgirl Eleonora Pedron e i due sono innamoratissimi. Il loro incontro è stato del tutto casuale e lo hanno raccontato a “Oggi è un altro giorno”: “Ci siamo incontrati sul treno, però è stato un caso perché io avrei dovuto prendere quello successivo, lui quello prima”, ha raccontato la showgirl. I due hanno definito il loro amore così: “È un rapporto maturo, ci conosciamo giorno dopo giorno. Una storia bella, ma con calma”. Hanno dichiarato di non volere figli e di non pensare al matrimonio. La showgirl, ha già un figlio e una figlia. Ecco un dolce scatto della coppia a cena nel ristorante torinese dello chef stellano Cannavacciuolo:

Instagram di Fabio Troiano

Di Fabio Troiano non si hanno altre informazioni perché è una persona molto riservata sulla sua vita privata. Sappiamo soltanto che ama viaggiare e adora la cucina buona, per cui prova sempre nuovi ristoranti. Ha un profilo Instagram su cui condivide molti scatti del suo lavoro e del suo quotidiano, su cui vanta quasi 150 mila followers.