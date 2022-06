Fabrizio Corona si sposa con Sara: ‘È una delle mie più belle storie, farei anche un figlio’

Complice la bella stagione, l’amore sembra essere proprio nell’aria. Dopo l’annuncio della nozze del giornalista Alberto Matano, anche il noto personaggio televisivo Fabrizio Corona si sposa.

Stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, Fabrizio Corona sarebbe pronto a convolare a nozze con la sua nuova fiamma: la 22enne Sara Barbieri.

Sara è la fidanzata di Fabrizio Corona: il matrimonio

Sara Barbieri è una giovane e bella ragazza di 22 anni, alla quale va riconosciuto il merito di aver rubato il cuore all’ex re dei paparazzi. Con lei Fabrizio sembra proprio fare sul serio, al punto di volerla sposare. La coppia sogna infatti un futuro insieme e nonostante si conoscano da appena un anno, il pensiero del matrimonio appare tutt’altro che lontano.

Come egli stesso ha affermato al settimanale Chi: ‘Saranno a settembre, forse ottobre’ e aggiunge: ‘Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente…Sono un buon partito. Non sulla carta’.

Insomma, un amore a dir poco travolgente quello che vede protagonisti Fabrizio e Sara.

La differenza di età

Come detto, la bella Sara ha 22 anni, 26 in meno di Fabrizio il quale però non è affatto preoccupato della cosa ed anzi rivolge alla sua amata solo belle parole: ‘Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate nella mia vita’.

I progetti futuri

Vissuta il più possibile lontano dal clamore mediatico, i due convivono e non escludono di poter allargare la propria famiglia: ‘Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio’, ha dichiarato Corona.