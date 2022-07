Fabrizio Corona: ‘Tra 5 anni divento Presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute’

Mario Draghi si è dimesso, il Governo è caduto e ora, in vista delle prossime elezioni che si terranno il 25 settembre, è partito il toto-nome. Da quei politici ormai ben ‘consolidati’ alle novità e alle provocazioni. Come quella lanciata da Fabrizio Corona, l’ex fotografo dei vip che in un’intervista rilasciata alla trasmissione Iceberg di Telelombardia ha chiaramente detto di ‘ambire’ alla Presidenza del Consiglio.

Fabrizio Corona scende in politica?

“Tempo 5 anni e divento presidente del consiglio e la mia psicologa ministro della salute”. Ha esordito così, ai microfoni della trasmissione, Fabrizio Corona, che non ha certo escluso nei suoi futuri progetti una vita in politica. “Vivo una fase molto serena. Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni. A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche” – ha ribadito Corona.

Contro il M5S

Fabrizio Corona, poi, ha puntato il dito contro il Movimento 5 Stelle e ha dichiarato: “Credo che sia stato la rovina di questo Paese, credo che l’Italia si meriti finalmente, dopo tantissimi anni un presidente del Consiglio eletto dal popolo, che magari se anche sbaglia e non è un tecnico, è eletto da popolo in una democrazia. Credo che Conte e Di Maio debbano tornare a fare quello che facevano prima: nulla e non rubare i soldi a noi italiani”. Dichiarazioni dure quelle dell’ex paparazzo dei vip, che sembrerebbe essere pronto a tutto. Anche a scendere in politica!