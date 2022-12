Fabrizio Moro, chi è la fidanzata: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, che sarà in onda con una versione ridotta per dare poi la linea all’Eurovision Junior Song Contest, anche il cantautore Fabrizio Moro, che ha da poco pubblicato un nuovo singolo dal titolo ‘Senza di te’. E che si racconterà dalla ‘zia’ nazionale a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Lui, così bello e tenebroso, è fidanzato?

Fabrizio Moro è fidanzato con Roberta Marcis?

Fabrizio Moro, noto cantautore romano, ha avuto una storia d’amore con Giada Domenicone, laureata in architettura d’interni e che nella vita lavora con molte persone note nel mondo dello spettacolo. La coppia – che non si è mai sposata – ha avuto due figli: Libero nato nel 2009 e Anita nata nel 2012. Attualmente il tenebroso cantautore sembrerebbe essere felice al fianco di Roberta Marcis, una modella di 35 anni. Eppure i due sono schivi e riservati: nessuna foto insieme, nessuna ufficialità. Ma solo ipotesi.

Cosa sappiamo su di lei

Roberta Marcis è una modella, sappiamo che ha anche partecipato alle selezioni di Miss Italia. E i due, insieme, sono stati paparazzati al matrimonio di Ferdinando Salzano, una figura importante nel mondo dello spettacolo. Non abbiamo molte informazioni sulla ragazza: è davvero lei la fidanzata di Fabrizio Moro? Sono rare le volte in cui si fotografano insieme, nella residenza di campagna del cantante alle porte di Roma. I due si sarebbero conosciuti nel 2018, poco dopo la partecipazione di Fabrizio Moro al Festival di Sanremo. I due si amano in segreto? Chissà!

Instagram e foto

Difficile anche trovare il profilo Instagram della misteriosa fidanzata di Fabrizio Moro. Oggi lui si ‘sbottonerà’ e parlerà anche della sua vita privata ai microfoni di Mara Venier? Chissà…Il cantante, d’altra parte, preferisce concentrarsi sulla musica!