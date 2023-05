Fabrizio Moro, chi sono i figli: età, oggi, vita privata, chi è l’ex compagna

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier ci sarà anche il cantautore Fabrizio Moro, che ha da poco pubblicato un nuovo album “La mia voce”. E che si racconterà dalla ‘zia’ nazionale a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Sapete chi sono Libero e Anita? Il figlio e la figlia del cantante, ecco tutto quello che sappiamo di loro!

Ex compagna e vita privata di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro, noto cantautore romano, ha avuto una storia d’amore con Giada Domenicone, laureata in architettura d’interni e che nella vita lavora con molte persone note nel mondo dello spettacolo. La coppia ha avuto due figli: Libero nato nel 2009 e Anita nata nel 2012. Non si sono mai sposati e si sono detti addio nel 2019. Attualmente il tenebroso cantautore sembrerebbe essere felice al fianco di Roberta Marcis, una modella di 35 anni. Eppure i due sono schivi e riservati: nessuna foto insieme, nessuna ufficialità, ma solo ipotesi. Arriverà qualche conferma oggi in studio?

Chi sono i figli del cantante

Il cantante ha dato alla luce un figlio e una figlia: Libero ha 13 anni e la piccola Anita ne ha 9. Non è chiaro se vivano con lui o con la madre, forse si dividono tra le case dei due genitori. Di loro non si hanno molte informazioni data la tenera età. Il padre si è esposto in merito e ha detto che sono la sua gioia di vita e vuole essere sempre presente per loro perché gli hanno salvato la vita. “I figli sono un appiglio, con loro diventi più forte, dici ‘Questo non posso farlo, non posso sbagliare’, poi sbagliamo tutti ma la voce interiore è cambiata. Devo dimostrare che sono forte, che reggo la situazione, ho una responsabilità” ha raccontato.

L’amore secondo Fabrizio Moro

Fabrizio Moro ha confessato di amare ancora la sua ex compagna: “Posso dire che le persone che ho amato, soprattutto la mamma dei miei figli, le amo per sempre: se non ami per sempre non hai mai amato. Ho capito che l’amore non ha a che fare con le relazioni, puoi amare una persona e non riuscire a starci insieme”. Ecco un dolce scatto in compagnia di Libero e Anita: