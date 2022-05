FantaEurovision 2022: iscrizione, registrazione, consigli, come si gioca e cosa si vince

FantaSanremo, FantaAmici e…ora anche FantaEurovision! Sta per iniziare, infatti, il gioco online rivolto ai fan che da domani seguiranno la manifestazione canora, telespettatori che hanno ancora poche ore a disposizione per creare la propria squadra di cantanti e ottenere i punti. Perché l’obiettivo resta uno: vincere. E divertirsi!

I telespettatori hanno ancora poche ore per registrarsi: hanno tempo fino alle 23.59 di oggi, lunedì 9 maggio, per creare la propria squadra. E per farlo basteranno semplici e pochi click:

Ma c’è di più. L’utente potrà anche creare o unirsi a una lega, che è una sorta di classifica personalizzabile e parallela a quella generale. Ricordiamo che giocare è gratis e che per creare la propria squadra si ha a disposizione un budget di 100 saBaudi, moneta ufficiale del gioco, chiamata così per omaggiare Pippo Baudo e la città di Torino che ospita l’Eurovision.

Il gioco è sempre lo stesso: in base a quello che succede durante le tre serate del Festival i giocatori guadagnano o perdono punti. Tra bonus e malus, che vengono assegnati a seconda del regolamento stilato dalla FIF. Regolamento che, ora riportiamo integralmente, riprendendolo dal sito ufficiale:

Ogni giocatore ha a disposizione 100 saBaudi per acquistare 5 degli artisti in gara

È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 09 maggio 2022 alle ore 23.59

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al regolamento sottostante: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere incerta, l’ultima parola spetterà alla FIF, che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo. In casi dubbi o non espressamente regolamentati la FIF rilascerà interpretazioni ufficiali durante la settimana stessa dell’Eurovision Song Contest

I bonus e i malus della finale dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto dell’Eurovision Song Contest fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo l’Eurovision Song Contest non verrà conteggiato)

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o a eventi che lo coinvolgono da quando viene annunciato per la sua performance a quando esce di scena durante le puntate dell’Eurovision Song Contest

Nel caso in cui un artista in gara dovesse risultare positivo al Covid-19 o fosse impossibilitato a raggiungere Torino verrà utilizzata una esibizione di backup. In questo caso verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi sull’esibizione di backup

Vince chi, terminata l’ultima puntata dell’Eurovision Song Contest, ha totalizzato il maggior numero di punti

Il regolamento potrà subire variazioni da parte della FIF fino a lunedì 09 maggio 2022 alle ore 23.59.

Qual è il premio? Ecco cosa si vince

Per vincere è sempre bene puntare ai bonus che valgono di più, ad azioni che regalano tanti punti:

1° classificato +50 punti

2° classificato +35 punti

3° o ultimo classificato +25

Artista che viene accusato ingiustamente di fare uso di sostanze stupefacenti +50 punti

Invasione di palco non programmata + 50 punti

Caffè con Papalina durante la settimana +50 punti

Per vincere, tra l’altro, è importante che i cantanti della propria squadra non vengano squalificati, non risultino positivi al virus, non bestemmino in diretta o non interrompano l’esibizione per problemi tecnici. Ricordiamo che non c’è nessun montepremi in palio: l’unica vittoria è il divertimento, ridere con gli amici e trascorrere tre serate all’insegna della spensieratezza. Tra un Papalina, un bonus e un malus.