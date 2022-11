Federica Camba ad Amici: chi è, età, carriera, canzoni, fidanzato, foto e Instagram

Appassiona, ormai da anni, Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tra gare di ballo, canto, esibizioni e continue sfide, i ragazzi ogni giorno vengono messi alla prova. E solo uno di loro vincerà il serale, prendendo così il posto di Luigi Strangis. Oggi, per la gara canto, a giudicare i talenti arriveranno ben tre artisti: Irama, nato dalla fucina del programma, Cristiano Malgioglio e Federica Camba.

Dagli esordi al debutto di Federica Camba

Federica Camba, all’anagrafe Federica Fratoni, nota anche come La Camba, è nata a Roma il 14 luglio del 1974 ed è una nota cantautrice, produttrice, discografica e compositrice. Sappiamo che ha vissuto a Cagliari, poi a Milano, dove ha iniziato a esibirsi in piccoli concerti. Nel 2000, invece, Laura Pausini ha deciso di incidere i brani Jenny e Anche se non mi vuoi, scritti da Federica con Giuseppe Dati. E nel 2003 la cantautrice ha firmato un contratto per la Warner Chappell. Ha partecipato al tour di Gianni Morandi come cantante co-protagonista e attrice ed è stata anche ospite del tour L’amore ci cambia la vita.

I suoi testi e le sue canzoni

Federica Camba ha scritto sì brani per sé, ma anche per altri artisti come Laura Pausini, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Emma, Nek, Marco Masini, Annalisa, Anna Tatangelo, Marco Carta, Elodie. Nel 2010, poi, ha pubblicato il singolo Magari oppure no e nel 2010 è uscito il suo secondo singolo, Uno più uno fa mille.

Chi è il fidanzato, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Federica Camba pare essere felice al fianco di Gianluca Fubelli, il comico meglio conosciuto come Scintilla. Archiviata la storia con Elena Morali, Scintilla sembra aver ritrovato la serenità. E le foto pubblicate sui social lo dimostrano.

Instagram di Federica Camba

Federica Camba ha un profilo Instagram e con l’account @federicacambaofficial vanta oltre 38 mila followers.