Federico di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Federica Aversano: età, lavoro, Instagram

Uomini e Donne. Un’altra puntata in compagnia del salotto pomeridiano di Maria De Filippi è andata in onda anche oggi, con tante novità scoppiettanti, soprattutto per quanto riguarda il trovo più giovane. Questa volta al centro studio, Federica Aversano e il suo nuovo corteggiatore. Vediamo come è andata l’esterna.

Leggi anche: Federica Aversano, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, figlio, Instagram

L’esterna con Federico

Federico è uscito per la prima volta con Federica Aversano, e tra i due è scattato subito qualcosa: infatti Federica si è detta sin da subito stupita della sua personalità. Un’esterna semplice, seduti insieme sotto una coperta calda su di un prato, ma le cose hanno subito preso una piega positiva. Federica si è rivelata subito ed ha aperto il suo animo, chiedendo: ”Cosa vuoi chiedermi?” E lui ha subito risposto: ”Tempo, solo questo”. Il tempo per conoscersi e capirsi meglio, anche perché Federica, lo ricordiamo, non esce con qualcuno da oltre 3 anni, da quando è terminata la sua ultima storia. Un percorso difficile che sta cercando di portare avanti meglio che può. Federico l’ha messa sin da subito a suo agio, sembra dolce, simpatico e alla mano. In puntata Federica si è detta contentissima di come è andata l’esterna.

I dibattiti in puntata oggi

Un carattere esuberante, forte e abbastanza deciso. Federico ha fatto sicuramente colpo sulla tronista, ma in realtà poi in studio si è un po’ rovinato, a causa di alcune affermazioni di troppo che ha fatto e per la lite ingaggiata con gli altri corteggiatori. Federica ha detto di essere entrata felicissima in studio, ma poi il suo atteggiamento le ha fatto calare un po’ l’entusiasmo. Ma tutto sommato, la conoscenza è iniziata nel migliore dei modi.