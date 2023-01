Federico Leli ad Amici: chi è, età, carriera, foto e Instagram

Federico Leli è la new entry ad Amici: c’è grande emozione per l’arrivo di uno dei più grandi ballerini e coreografi latino americani a livello internazionale. La curiosità su di lui è tanta, ecco tutto quello che sappiamo sulla sua carriera e la sua vita privata.

Federico Leli ad Amici

Federico Leli è un volto noto nella scuola di Amici. Lui, infatti, noto ballerino e coreografo, era già stato chiamato dalla De Filippi nell’edizione del 2019, quando erano insorti alcuni problemi, tra cui le lamentele del ballerino Valentin Alexandru, specializzato in danza latino-americana. Il concorrente, in quel caso, si era arrabbiato minacciando di lasciare il programma, perché secondo lui non veniva giudicato oggettivamente da Veronica Peparini, in quanto non esperta del suo stile di ballo. Dopo l’episodio, Natalia Titova ha deciso di chiamare Federico Leli per giudicare le performance del ragazzo.

E oggi proprio Federico Leli tornerà ad Amici per giudicare la gara di ballo.

Cosa sappiamo su Federico Leli

Federico Leli è uno dei più grandi ballerini latino-americani internazionali e ha la musica nel sangue sin da quando era piccolo. Non ha un profilo personale su Instagram, ma ha Facebook dove condivide molti video sui suoi balli e sulla sua scuola di danza. Sul social più famoso, infatti, le sue informazioni vengono condivise dal profilo di “Full dance Italia”, una delle accademie di danza più in auge al momento. Ieri ha annunciato che oggi sarà negli studi di Maria De Filippi dalle 14.00 alle 16.30. L’Accademia si trova a San Cesareo, a pochi chilometri da Roma, e vanta centinaia di iscritti. Federico Leli è uno dei maestri più amati.

La carriera di Federico Leli

Il ballerino non ha ancora rilasciato interviste in cui racconta la sua storia, ma sappiamo che ha iniziato a ballar sin da quando era piccolo. Sul suo profilo Facebook sono molti i commenti d’elogio: “Sei un maestro eccezionale!“, scrive un utente e un altro risponde: “Da uno che ha le ali ai piedi sin da quando era piccolo… Cosa potevamo aspettarci?“.