Festa della Repubblica 2023 in tv: dove seguire le celebrazioni in diretta e a che ora

Il 2 giugno è una data che segna un momento cruciale nella storia dell’Italia: il giorno in cui il popolo italiano, chiamato per la prima volta a suffragio universale, decise di abbandonare la monarchia dei Savoia, compromessa con il ventennio fascista e la seconda guerra mondiale, per abbracciare la repubblica costituzionale. Fu un voto storico, che vide anche le donne esprimersi per la prima volta nelle urne, e che sancì la nascita di una nuova Italia democratica e sovrana. Il referendum istituzionale, che si svolse tra il 2 e il 3 giugno del 1946, riportò un risultato netto: su oltre 24 milioni di votanti, il 54,3% optò per la repubblica e il 45,7% per la monarchia. Il 10 giugno i risultati furono resi noti e il 18 giugno la Corte di Cassazione li proclamò ufficiali: l’Italia era diventata una Repubblica.

Festa della Repubblica nel 2023: le celebrazioni in diretta TV

Quest’anno la Festa della Repubblica cade di venerdì e sarà possibile seguire le celebrazioni in diretta su diversi canali televisivi. La Rai, in particolare, propone una ricca programmazione dedicata alla ricorrenza, con approfondimenti storici e momenti di intrattenimento.

Giovedì 1° giugno, su Rai 1, alle 17.50, si potrà assistere al “Concerto per la Festa della Repubblica”, trasmesso dal Palazzo del Quirinale, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che eseguirà brani di Mozart, Rossini, Martucci e Verdi. Il concerto sarà visibile anche all’estero con Rai Italia e replicato su Rai 5 venerdì 2 giugno alle 21.15. Sempre giovedì 1° giugno, su Rai 1, in seconda serata, ci sarà lo Speciale Porta a Porta dedicato alla Festa della Repubblica.

Venerdì 2 giugno, su Rai 1, dalle 9.45, si potrà seguire la diretta della cerimonia all’Altare della Patria e della parata militare ai Fori Imperiali, con il commento di Tg1 e Rai Quirinale. La parata sarà trasmessa anche su Rai Italia per gli italiani all’estero. Tutti i programmi di informazione e intrattenimento della mattinata, su Rai 1, Rai 2 e Rai 3, saranno coinvolti nella celebrazione con collegamenti, dirette e approfondimenti. Su Rai 3, alle 13.15, il programma “Passato e Presente” ripercorrerà le tappe che portarono al referendum del 1946. Alle 16.10, dall’Aula del Senato, andrà in onda l’iniziativa a cura di Rai Parlamento “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”. Rai Premium trasmetterà alle 23.15 la miniserie “De Gasperi: l’uomo della Speranza”, regia di Liliana Cavani, con Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco.

Le celebrazioni e le iniziative istituzionali saranno coperte da tutte le Testate Rai, a partire dalla TgR che seguirà gli eventi su tutto il territorio nazionale. RaiNews24 aprirà ampie finestre informative sulla diretta della parata dai Fori Imperiali e curerà servizi dedicati alla Festa della Repubblica con ospiti in studio. Rai Italia proporrà ‘Dentro il Quirinale’, un documentario di alto prestigio. Rai Cultura offrirà numerosi contenuti dedicati alla storia della Repubblica su Rai Storia e sul web con documentari, web doc e collezioni tematiche. Rai Digital rilancerà in Home Page la diretta Rai 1 della cerimonia che si svolge ai Fori Imperiali e la piattaforma RaiPlay offrirà una selezione di fiction, documentari e materiali delle Teche sulla nascita della Repubblica e sui suoi protagonisti.

Per quanto riguarda Rai Radio: Radio 1 prevede uno “Speciale Parata del 2 giugno” (dalle 10 alle 12) e dedica servizi nei Gr e all’interno di “Radio Anch’io” dalle ore 9 alle ore 10; mentre Radio 2 ricorderà la ricorrenza all’interno dei programmi in scaletta.

Altri canali

Oltre alla programmazione della Rai, anche altri canali televisivi offrono contenuti dedicati alla Festa della Repubblica. Su Tv2000, venerdì 2 giugno alle 23.25, si potrà vedere il documentario “Mio padre, Alcide De Gasperi” di Monica Mondo, con l’intervista alla figlia dello statista che fu uno dei padri fondatori della Repubblica e dell’Europa. Per chi vuole approfondire le origini del tricolore, simbolo della nostra identità nazionale, su Sky Arte HD andrà in onda alle 21.15 il documentario “Il tricolore: la bandiera degli italiani”, che racconta la storia e il significato della nostra bandiera dal 1797 ad oggi. Infine, per chi ama la musica e il teatro, su Canale 5 alle 21.20 ci sarà la trasmissione “Verdi per tutti”, con la partecipazione di artisti come Andrea Bocelli, Placido Domingo e Riccardo Muti, che interpreteranno le più belle arie del grande compositore italiano, autore di opere che hanno accompagnato la storia del Risorgimento e della Repubblica.