Festa dello Scudetto del Napoli su Rai 2, conduce Stefano De Martino: ecco quando, a che ora e ospiti

La festa dello scudetto del Napoli in diretta TV: uno spettacolo da non perdere. Il 4 giugno sarà una giornata storica per i fan del Napoli. Il giorno in cui la squadra azzurra riceverà la coppa di Campioni d’Italia dopo aver vinto il suo terzo scudetto. Una festa che coinvolgerà tutta la città e che sarà trasmessa anche in diretta televisiva su Rai2, con un conduttore d’eccezione: Stefano De Martino. Sarà quest’ultimo al timone della festa per lo scudetto della squadra partenopea. Sul palco non mancheranno ospiti prestigiosi. Napoli e tutti gli italiani che simpatizzano per questa squadra esplosiva e inarrestabile, arrivata alla vetta dello Scudetto, si preparano a festeggiamenti indimenticabili!

La festa per lo scudetto del Napoli in diretta su Rai2

La partita tra Napoli e Sampdoria, valida per l’ultima giornata di campionato, inizierà alle 18.30, con le immagini delle premiazioni trasmesse da DAZN. Al termine del match, intorno alle 21, inizierà la festa che sarà visibile in diretta su Rai2, all’interno dello speciale de La Domenica Sportiva. Nello stadio sarà allestito un palco dal quale De Martino, tra i protagonisti di Rai2 delle ultime stagioni, presenterà i vari ospiti previsti per l’evento.

Gli ospiti di lusso della festa per lo scudetto del Napoli

Tra gli ospiti della festa per lo scudetto del Napoli ci saranno Gigi D’Alessio, che giovedì 1 giugno sarà in prima serata su Rai1 con il suo spettacolo da piazza del Plebiscito, Clementino, Stash dei The Kolors, Nino D’Angelo che canterà la sua “Napoli”, diventata inno ufficiale della squadra. E ancora Enzo Avitabile, Arisa, Emma Marrone. Oltre a questi nomi già noti, al Maradona di Napoli arriveranno anche “degli attori che verranno a raccontare questo grande sentimento azzurro”, come ha annunciato lo stesso De Laurentiis.

La festa per lo scudetto del Napoli in tutta la città

L’evento, che andrà avanti fino a mezzanotte sarà visibile in tutta la città grazie ai diversi maxischermi installati nelle varie piazze di Napoli, da Piazza del Plebiscito a Piazza Mercato, passando per Piazza Ciro Esposito e Piazza Bagnoli. Ma la festa arriverà anche negli altri comuni limitrofi, tra cui Castellammare di Stabia, Bacoli, Portici, Pozzuoli, Nola e Giugliano.