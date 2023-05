Scudetto Napoli festa 4 giugno 2023: ecco dove e il programma completo

Lo scorso 4 maggio il Napoli ha vinto lo scudetto. Una grande gioia ha investito i tifosi e tutto l’entourage del club, gioia che ha poi preso concretamente nelle strade cittadine. Un’allegria contagiosa che andrà in scena anche nell’ultima giornata di campionato. Sarà definito lunedì il programma dei festeggiamenti che si terranno domenica 4 giugno, giornata in cui nella stadio dedicato a Maradona si disputerà il match che vedrà gareggiare da una parte la padrona di casa e dall’altra la Sampdoria e al termine del quale si terrà la cerimonia di consegna della Coppa dei Campioni d’Italia.

Il Napoli oggi vince lo scudetto se: ecco come deve finire la partita con l’Udinese

La festa per la vittoria della scudetto da parte del Napoli

Una grande festa è pronta a investire la città partenopea, regalando ai tifosi un momento di gioia e convivialità, dove sarà possibile gioire tutti insieme in vista dell’ottenuto trionfo. “Al momento l’orientamento è che ci sia la festa allo stadio, dopo la consegna della coppa, e noi ci stiamo attrezzando per garantire l’allestimento degli schermi in alcune piazze della città e dell’area metropolitana”. Queste le parole del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che poi aggiunge: “Dal punto di vista della ripresa televisiva l’organizzazione su più palchi era molto più complicata, quindi alla fine è prevalsa l’idea che ci fosse una solo sede principale dove c’era la ripresa, e poi che ci fosse una distribuzione del segnale in varie piazze della città e dell’area metropolitana”, conclude.

La nuova stagione del campionato di Serie A

Rispetto all’apertura del prossimo campionato appare certo che il Napoli dovrà difendere lo scudetto vinto ma non solo. Infatti, a differenza del precedente campionato, è bene ricordare che quest’anno il fischio di inizio – per voler usare una metafora cara al mondo del calcio – è fissato ufficialmente per il 20 agosto anche se già domenica 19 agosto ci saranno degli anticipi. Inoltre, per gli Europei 2024, che sono in programma in Germania, il campionato terminerà con un leggero anticipo e cioè domenica 26 maggio