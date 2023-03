Festa in casa Ferragni per il quinto compleanno di Leone: ‘Mi hai cambiato la vita’

Grande gioia oggi in casa Ferragnez e non solo per la festa del papà. Infatti, il 19 marzo di 5 anni fa Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono diventati per la prima volta genitori. Oggi è dunque il compleanno del primogenito Leone che, insieme alla piccola Vittoria, è diventato il baby influencer per eccellenza. Per questa speciale ricorrenza la coppia ha editato un tenero video dove il protagonista è, ovviamente, il piccolo Leo dalla nascita fino ad oggi, attraversando anche i momenti più divertenti trascorsi insieme.

Il post dei Ferragnez per il quinto compleanno di Leone

Un post emozionante quello condiviso dall’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni: ‘Buon quinto compleanno al bambino che ha cambiato per sempre la mia esistenza e gli ha dato un nuovo scopo. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto come il momento più emozionante della mia vita. Orgogliosa di come stai crescendo e della persona che stai diventando. Sarà sempre al tuo fianco a fare il tifo per te. La tua mamma ti ama all’infinito‘. Ricordo al quale fa poi seguito Fedez affermando: ‘5 anni di ricordi indimenticabili insieme’. Una ricorrenza speciale per il piccolo Leo che oggi taglia uno dei suoi primi traguardi. In occasione del suo compleanno c’è dunque da aspettarsi che i Ferragnez organizzino insieme alla loro nutrita ed affiatata famiglia una bella festicciola e i fan potranno assaporarne la magia e la gioia del con le stories Instagram condivise dalla Ferragni.

Le feste a tema

In occasione del compleanno di Leone, i Ferragnez sono stati sempre soliti organizzare delle feste a tema. Se nel 2018 il tema scelto fu quello di Baby Shark, il secondo anno la savana ed ancora, i supereroi e poi Sonic, rispettivamente per il terzo e quarto compleanno del loro primogenito. Cosa avranno escogitato questa volta? Non ci resta che scoprirlo!