Filippo Laganà, chi è la madre: età, lavoro, oggi, il papà Rodolfo e vita privata

Il giovane attore figlio d’arte Filippo Laganà nel pomeriggio di questo Venerdì Santo racconterà la sua incredibile storia ai microfoni di Serena Bortone. Rilascerà una toccante intervista in cui parlerà della malattia di cui soffre e del trapianto di fegato che ha dovuto affrontare, non solo. Racconterà anche die suoi adorati genitori Rodolfo e Antonella che gli sono sempre rimasti accanto. Sapete chi è sua madre? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lei!

Chi è la madre Antonella: età e lavoro

Filippo Laganà è un giovane attore romano figlio del grande attore e regista cinematografico Rodolfo Laganà e di una donna di nome Antonella. Lei è una persona molto riservata, di cui si hanno pochissime informazioni perché non ama le luci dei riflettori. Sappiamo soltanto che è abruzzese e che è una bravissima fotografa. Fin da quando il figlio era piccolo, lo ha sempre portato a teatro con sé, facendo nascere in lui un grande amore per l’arte, la recitazione e il teatro.

La malattia di Filippo Laganà

A Filippo Laganà è stato diagnosticato il Morbo di Wilson: si tratta di una malattia ereditaria che compromette il fegato e non consente un corretto smaltimento del rame. Così, questo materiale tende ad accumularsi nel corpo e se raggiunge livelli troppo alti, arriva a danneggiare gli organi interni. L’unico modo per salvare la vita al giovane è stato quello di fare il trapianto di fegato. Lui ha sempre rivelato di essere molto grato al destino, perché ha trovato un donatore in tempi molto brevi che gli ha salvato la vita. I suoi genitori, Rodolfo e Antonella, sono sempre stati molto presenti nella sua vita e non lo hanno lasciato mai solo. Sappiamo che hanno una grande stima di lui, il padre ha infatti dichiarato: “Stimo molto mio figlio, lo stimo per il coraggio e per la dignità con cui ha affrontato la malattia”.

Il papà Rodolfo

Filippo Laganà e il padre Rodolfo hanno un legame molto speciale perché da anni affrontano insieme una brutta malattia. Il giovane deve sottoporsi a continui controlli per tenere sotto controllo il morbo di Wilson, mentre il padre soffre di sclerosi multipla. Insieme si sostengono e si tengono la mano, mentre Antonella gli dona tutto il suo amore. La famiglia è molto legata e unita. Di recente, il padre Rodolfo ha dichiarato: “Filippo è la cosa più importante della mia vita. Qualsiasi cosa gli capiti per me rappresenta un dolore indescrivibile, ma insieme abbiamo superato tutto”.